COLUNA ESPLANADA

Curto-circuito & Bota-fora Planalto vai privatizar a Eletrobras num momento em que a geração e distribuição de energia são consideradas questão de soberania nacional por governos como EUA e China

Omitindo a incompetência de seguidos Governos no setor elétrico — inclusive neste — o Palácio do Planalto vai privatizar a Eletrobras num momento em que a geração e distribuição de energia são consideradas questão de soberania nacional por governos como EUA e China, que usam até forças militares para proteger usinas e linhas de

transmissão. Curiosamente, a ideia e o projeto repentinos de privatização da Eletrobras surgem num cenário em que o camburão da Polícia Federal começa a rondar a estatal que sempre foi controlada por expoentes do PMDB, desde a redemocratização do País.

Dedo na tomada

Vem operação grande aí, no setor elétrico estatal.

Japonês voltou

Newton Ishi tentou esconder o rosto com toca, na prisão de Vaccareza, mas suas feições são inconfundíveis mesmo com o rosto encoberto. O Japonês da Federal voltou.

No sal

O relator da reforma política, Vicente Cândido (PT-SP), ganhou a ira de colegas do PT por mudar parágrafos outrora acordados com a bancada. Virou o “Vicente Frouxo”.

Prospecção

O episódio de flagrante de fiscais do Ibama no fim de semana no Pará, com toras de madeira de desmatamento em caminhões, é apenas um ponto no mapa dos problemas ainda enfrentados pelo Governo no tema. Além dos desmatadores de madeira nobre, a mineração — mesmo com o novo código vigente — virou grande desafio na floresta.

Floresta$ 1

Na comunidade de Saracatekara, em Oriximiná, no Pará, os garimpeiros e grandes mineradoras pressionam o Governo federal para que a destinação da floresta — ainda ‘sem dono’ — seja para utilização da comunidade local e não para concessão com manejo. Assim os empresários conseguem negociar com os locais a extração de bauxita.

Floresta$ 2

A burocracia e a falta de pessoal estancaram a concessão de florestas no País. O grupo no Serviço Florestal Brasileiro foi reduzido em dez pessoas. E há demanda por áreas.

Raposão

O gramado da Esplanada vai ganhar hoje outro boneco gigante inflável, de 12 metros. É o ‘Raposão’, em ironia a banqueiros, ideia do Conselho Federal de Administração. O CFA chama a atenção sobre o prejuízo do fim dos boletos sem registros.

Na conta

O presidente do CFA, Wagner Siqueira, alerta que os pequenos empresários vão pagar caro com a emissão obrigatória de boletos com serviço oneroso nos custos bancários.

Vaivém

O PT já trata Aécio Neves como carta fora do jogo eleitoral de 2018. Gilberto Carvalho, que abre palanques para caravana de Lula da Silva no Norte, tem repetido “Aécio já foi”.

Foguetório

O Planalto prepara um foguetório em tempos de tanta crise. O PRODES (observatório independente) revelou uma baixa do desmatamento nas florestas da região Norte. No Governo de um presidente ruralista.

Preço final

Empresários do setor de serviços e comércio, capitaneados pelo deputado Laércio Oliveira (SD-SE), se reúnem hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, preocupados com a proposta de reforma do PIS/Cofins. Apontam impacto imediato na geração de empregos e no preço final de produtos.

Dez Neymars

O Brasil deixa de faturar R$ 8 bilhões todo ano por não adotar processos eficientes de reciclagem. O ativista ambiental Tião Santos fez comparação: é como se o País desperdiçasse ‘um Neymar’ dez vezes, em relação ao que o PSG pagou pelo craque. Exemplo Tião, conhecido pelo documentário ‘Lixo Extrordinário’, será o embaixador da

campanha ‘Eu tenho consciência, e você?’, bolada por duas multinacionais.