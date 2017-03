DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Declarações de Temer sobre mulheres geram polêmica Apenas a mulher é capaz de indicar 'desajustes' de preços no supermercado, afirmou presidente em evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Em discurso nesta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer causou polêmica ao tentar homenagear o sexo feminino.

Temer afirmou que “ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços no supermercado do que a mulher” e que ela ainda é tratada como “figura de segundo grau” no Brasil. Ainda de acordo com o presidente, se a sociedade “vai bem” é porque as pessoas tiveram uma formação adequada em casa, e “isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher”.

“Eu tenho a absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o quanto faz pelos filhos”, disse Temer.

As declarações foram feitas durante um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O governo também aproveitou a oportunidade para anunciar medidas para humanizar o parto normal e reduzir intervenções desnecessárias.

Após o evento, questionada sobre se as declarações do presidente tinham sido machistas, a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaes, respondeu que não, e ressaltou que Temer fez uma referência à jornada doméstica e profissional vivida pela mulher atualmente.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que Temer “estava, possivelmente, constatando um fato, digamos, da realidade pelo número de pessoas que frequentam o supermercado. Eu não vi a declaração do presidente, então, não posso comentar”.

A fala de Temer gerou críticas no plenário da Câmara. O deputado Marco Maia (PT-RS) disse que o presidente atribuiu à mulher “um papel reduzido na sociedade”.

