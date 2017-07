DELAÇÃO PREMIADA

Defesa de Cunha avisa que ex-deputado quer fazer delação Segundo a revista 'Veja', os advogados do ex-presidente da Câmara informaram à PGR que estão colhendo informações para acordo de delação

Os advogados de defesa do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) comunicaram à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o deputado cassado está disposto a fazer acordo de delação premiada. A informação foi publicada no último domingo, 2, na coluna Radar, da revista Veja.

Segundo a publicação, a defesa de Cunha se reuniu com procuradores da Operação Lava Jato para discutir o possível acordo e saiu da reunião dizendo que começarão a colher informações que o peemedebista tem para entregar ao Ministério Público Federal (MPF).

Nas últimas semanas, Cunha vinha sinalizando o interesse em delatar e chegou a dizer que estava escrevendo “com papel e caneta” os termos do seu acordo e as histórias que quer contar aos procuradores.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o peemedebista deve revelar detalhes de um suposto esquema de cobrança de propina relacionada à liberação de verba do Fundo de Investimento do FGTS, entre outras histórias. De acordo com o jornal, o ex-deputado pretende delatar alvos com foro privilegiado.

Preso em Curitiba desde outubro do ano passado, Cunha foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O peemedebista foi o principal articulador do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e um dos pivôs da delação dos donos da JBS.

Cunha é citado em uma conversa gravada entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, da JBS. Na gravação, o empresário revela um esquema de pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara para que ele não negocie sua delação.

A PGR acusa Temer de dar aval a Joesley para manter a “mesada” ao deputado cassado. Com isso, uma eventual delação de Cunha pode agravar ainda mais a situação do presidente.

