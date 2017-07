APÓS CONDENAÇÃO

Defesa diz que Moro não tem provas contra Lula Sentença de Moro tem finalidade de 'perseguição política', afirma defesa do ex-presidente

Em entrevista coletiva realizada em um hotel de São Paulo na noite desta quarta-feira, 12, a defesa de Lula afirmou que, sem provas, a sentença do juiz federal Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá, tem finalidade de “perseguição política”.

A defesa vai entrar com recurso no TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, onde espera obter a inocência do ex-presidente, que não participou da coletiva.

Ainda de acordo com os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins, a defesa apresentará provas que apontam que Lula não foi proprietário do triplex e que não usufruiu do apartamento.

“Esperamos que esse quadro [sentença], que joga página negra sobre a Justiça brasileira, seja revertido a fim de resgatar a confiança, de que a presunção da inocência vai ser respeitada pelo Judiciário […] A partir de agora, vamos fazer uma análise criteriosa da sentença e identificar quais os meios de impugnação cabíveis. Tudo isso será levado a público. Certamente a sentença será impugnada de todas as formas cabíveis”, afirmou Zanin Martins, que negou, no entanto, que a defesa de Lula irá adotar uma política de enfrentamento com o juiz Sérgio Moro.

O advogado ressaltou que o julgamento foi meramente político e citou supostas ilegalidades cometidas por Moro, incluindo a acusação de cercear o direito à defesa e acessos a provas e perícias. Zanin também acusa o juiz de ter utilizado um delator informal — o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro –, que ainda busca benefícios.

Lula também é réu em outras quatro ações. Os advogados do ex-presidente dizem, no entanto, que a situação nestes casos é a mesma da ação do triplex: “de especulação, baseada em meras hipóteses e suposições. “O que existe é uma absoluta falta de provas nos demais casos”, afirmou ainda Martins.

