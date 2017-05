AUDIÊNCIA EM CURITIBA

Defesa de Lula gravará depoimento a Moro em áudio e vídeo Os advogados de Lula pediram à Justiça Federal que mudasse método de gravação das audiências da Lava Jato e informaram que farão registro próprio

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou na última quarta-feira, 3, ao juiz federal Sérgio Moro, que gravará em áudio e vídeo o interrogatório do petista, marcado para o próximo dia 10, em Curitiba. Lula é réu em uma ação penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro – caso do triplex do Guarujá.

Todos os depoimentos de testemunhas e réus da Operação Lava Jato são gravados pela Justiça Federal do Paraná e anexados aos processos ao final das audiências. No entanto, os advogados do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, Roberto Teixeira e José Roberto Batochio, pediram para que a Justiça mude seu método de gravação e use uma câmera que se movimente na sala onde ocorrerá a audiência, filmando a pessoa que estiver falando e não apenas o réu – como é feito hoje.

Para a defesa de Lula, o atual modelo das gravações – em que a câmera foca exclusivamente nos acusados – produz uma “imagem negativa do réu”, o que viola o direito de presunção de inocência do réu. Além disso, os advogados alegaram que o atual molde impede que sejam avaliadas a postura do juiz, do órgão acusador, dos advogados e de outros agentes envolvidos no ato, e dessa forma não traz o registro fidedigno de todo o ato processual.

Eles ainda citam um parecer do professor de Direito Processual Penal da UFRJ Geraldo Prado. “O fragmento de imagem que se transmite, com foco no acusado, inferiorizado, e a voz ao fundo, da autoridade inquisidora, cobrando-lhe uma verdade que alega que o réu está deliberadamente omitindo, tem o poder de substituir todas as atividades probatórias perante a opinião pública”, diz o parecer de Prado.

O interrogatório de Lula é aguardado com muita expectativa e com isso a Polícia Federal (PF) e a Secretaria de Segurança Pública estão preparando um forte aparato para isolar o fórum federal de Curitiba, onde será realizada a audiência. A PF espera a presença de manifestantes a favor e contra o petista nas imediações.

