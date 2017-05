GRAVAÇÃO DA JBS

Defesa de Temer diz que áudio é ‘imprestável’ como prova Perito contratado pelos advogados do presidente diz que é 'provável' que gravação tenha passado por edição

Um perito contratado pela defesa do presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 22, que a conversa gravada pelo dono da JBS, Joesley Batista, no início de março em um encontro com Michel Temer no Palácio do Jaburu é “imprestável” como prova em uma investigação.

Leia também: ‘Não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem’, diz Temer

De acordo com Ricardo Molina, a gravação não seria aceita em uma “situação normal”.

Após a divulgação de trechos do áudio pelo jornal O Globo, o ministro do STF Edson Fachin autorizou a abertura de um inquérito para investigar Michel Temer pelos crimes de corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

O perito destaca que há “inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou de inteligibilidade duvidosa” na gravação.

Ainda segundo Ricardo Molina, “ela [gravação] deveria ter sido considerada imprestável desde o primeiro momento. E assim o seria, se aparecesse no bojo de um caso sem as conotações políticas que aqui prevaleceram”.

O perito questionou a transcrição de alguns trechos do diálogo feita pela Procuradoria Geral da República e disse que “a gravação não pode ser considerada autêntica, do ponto de vista técnico-pericial” e ainda que é “provável” que tenha passado por edição.

