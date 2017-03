CAMPANHA DE 2014

Delator reafirma que Temer pediu apoio da Odebrecht ao PMDB Cláudio Melo Filho prestou depoimento em Brasília no âmbito do processo de cassação da chapa Dilma-Temer

O ex-vice-presidente da Odebrecht Cláudio Melo Filho confirmou nesta segunda-feira, 6, ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin que o presidente Michel Temer pediu “apoio financeiro” da empreiteira ao PMDB na campanha de 2014.

Cláudio Melo Filho prestou depoimento em Brasília no âmbito do processo de cassação da chapa Dilma-Temer. O ex-vice-presidente da Odebrecht confirmou o teor da sua delação premiada.

O acordo de delação de Melo Filho vazou no fim do ano passado. No documento, o ex-executivo descreveu aos procuradores da Operação Lava Jato um jantar ocorrido no Palácio do Jaburu em maio de 2014, que contou com a presença, além dele próprio, de Michel Temer (então vice-presidente), Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha (atual ministro da Casa Civil).

De acordo com Melo Filho, Temer pediu, no encontro, apoio financeiro ao PMDB, mas não falou em valores. O ex-executivo disse ainda que ficou definido o repasse de R$ 10 milhões da Odebrecht ao partido.

“Eu participei de um jantar no Palácio do Jaburu juntamente com Marcelo Odebrecht, Michel Temer e Eliseu Padilha. Michel Temer solicitou, direta e pessoalmente para Marcelo, apoio financeiro para as Campanhas do PMDB no ano de 2014”, diz trecho do documento vazado.

Na semana passada, também em depoimento ao TSE, Marcelo Odebrecht disse que discutiu doação com Temer, mas não mencionou valores. Segundo ele, a quantia teria sido discutida apenas com Padilha.

Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que nunca pediu doações por meio de caixa dois.

