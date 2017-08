ELEIÇÕES 2018

DEM e PMDB disputam João Dória para 2018 Partidos não economizam afagos ao prefeito de São Paulo e já declararam estar de portas abertas para que ele dispute a presidência em 2018

O PMDB e o DEM se engajaram esta semana em uma disputa para atrair o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB-SP), para suas respectivas legendas no intuito de lançá-lo como candidato à presidência em 2018.

Na segunda-feira, 7, segundo o jornal Estado de S. Paulo, Dória ouviu do presidente Michel Temer que “as portas do PMDB estão abertas” para que ele dispute a presidência pelo partido em 2018. Segundo o jornal, a conversa ocorreu na sede da prefeitura paulista, pouco antes de um evento no local no qual, segundo os presentes, Temer não economizou elogios a Dória.

O DEM também articula nos bastidores para atrair Dória e se coloca à disposição do tucano, caso ele perca a candidatura presidencial pelo PSDB para seu padrinho e rival, o governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB-SP). O partido já estuda possíveis nomes para compor uma chapa com Dória. Entre os mais cotados está o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM-BA), e o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE).

Pessoas próximas a Dória acreditam que uma chapa com um dos dois aumentaria sua força política no nordeste, região onde o PSDB tem dificuldade em se consolidar. Em contrapartida, Dória apoiaria a candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao governo do Rio de Janeiro, e a candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) ao governo de Goiás.

Tanto o PMDB quanto o DEM evitam comentar publicamente a sondagem a Dória para evitar o desgaste com Alckmin num momento em que o governo se esforça para manter o PSDB na base aliada.

No entanto, os afagos ao prefeito já causaram repercussão entre os tucanos. Interlocutores de Aécio Neves (PSDB-MG) afirmaram ao blog da jornalista Andréia Sadi no G1 que a aproximação de Temer com Dória irritou o senador, que trabalhou ativamente na busca de votos para derrubar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer na Câmara.

João Dória tem sido um dos nomes mais cotados para disputar a presidência da República nas eleições do ano que vem. Porém, ele concorre com Alckmin pela candidatura. Dória já declarou que não pretende se engajar em uma disputa com Alckmin pela vaga. No entanto, cada vez mais sua agenda política e seus discursos apontam que ele pretende se lançar como presidenciável.

