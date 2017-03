'TRISTE REALIDADE'

Democracia está ‘tomada pela corrupção’, afirma Janot PGR enviou nesta terça ao STF 83 pedidos de inquérito para investigar citados em delações da Odebrecht

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse a colegas da Procuradoria que as delações de ex-executivos da empreiteira Odebrecht mostram a “triste realidade” de uma democracia “tomada pela corrupção e pelo abuso do poder econômico e político”. A afirmação foi feita por meio de uma carta enviada a seus pares nesta terça-feira, 14.

A carta foi enviada no mesmo dia em que Janot pediu ao STF a abertura de 83 inquéritos para investigar autoridades que foram citadas nas delações da Operação Lava Jato, incluindo ministros do governo Temer, deputados e senadores. Os nomes dos alvos dos pedidos de inquérito ainda não foram divulgados, pois a solicitação tem caráter sigiloso.

Janot ressaltou em sua carta que “certamente o MPF terá dois desafios institucionais a vencer a partir de hoje: manter, como sempre o fez, a imparcialidade diante dos embates político-partidários que decorrerão do nosso trabalho e velar pela coesão interna”.

Ainda de acordo com o PGR, “o sucesso das investigações sérias conduzidas pelo MPF até aqui representa uma oportunidade ímpar de depuração do processo político nacional, ao menos para aqueles que acreditam verdadeiramente que é possível, sim, fazer política sem crime e que a democracia não é um jogo de fraudes, nem instrumento para uso retórico do demagogo, mas um valor essencial à sociedade moderna e uma condição indispensável ao desenvolvimento sustentável do nosso país”.

Fontes:

G1 - Janot diz em carta que democracia brasileira está tomada pela corrupção