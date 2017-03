SAÚDE

A demora na análise de casos de febre amarela Quase dois terços dos 1.431 casos notificados ainda estão sem solução

Há 1.431 casos notificados de febre amarela no país. Mas quase dois terços deste número ainda estão sem confirmação. Apesar de o alerta da doença ter sido feito em janeiro, apenas 504 casos tiveram sua análise concluída (379 foram confirmados e 125, descartados). Ou seja, 927 continuam em investigação.

As primeiras manifestações da doença são: dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias, febre alta, calafrios e cansaço. Na forma mais grave da doença pode haver insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele avermelhados) e hemorragia.

Por que a demora?

Uma das possíveis razões para a demora na análise do caso é o atraso na realização do teste laboratorial. Quando o teste é feito de forma tardia, dias após o aparecimento de sintomas, há o risco do resultado ser inconclusivo. Isso obriga a repetição do teste e faz com que outros fatores sejam considerados, como o histórico do paciente, onde ele vive e se foi vacinado.

Para piorar, há problemas identificados nos laboratórios. O laboratório Funed, referência para a doença em Minas Gerais, só recebeu insumos para o teste que identifica fragmentos do vírus em fevereiro, apesar do estado ser considerado área de risco para febre amarela há anos. Em nota, o Ministério da Saúde informou estar se esforçando para reduzir os prazos para investigação e atribui a demora na confirmação à complexidade da análise.

A estimativa é que uma pessoa fique protegida 15 dias depois de receber a vacina contra a febre amarela. No entanto, áreas consideradas de maior risco para a doença continuam exibindo níveis de cobertura vacinal abaixo do que seria considerado seguro. Segundo o Ministério da Saúde, 74% da população que reside em área considerada de maior risco em Minas Gerais foi vacinada. Em São Paulo, nas regiões onde a vacina é recomendada, a cobertura atinge 72,48%. Na Bahia, as cidades consideradas de risco apresentam 72% da população vacinada. No Espírito Santo, o percentual é de 58%.

Fontes:

Estadão-Governo tem dificuldade para analisar 2/3 dos casos suspeitos de febre amarela