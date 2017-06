APOIO POLÍTICO

Denúncia de Janot não deve tirar Temer do poder, diz ‘Economist’ Segundo a revista, embora esteja vulnerável, Temer tem apoio no Congresso para impedir que denúncia prossiga

Desde a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 26 de junho, contra Michel Temer, a situação do presidente está complicada. Em pronunciamento televisivo, Temer se defendeu e acusou Janot de “revanche”.

Mesmo antes da acusação, Temer já batia recorde de impopularidade, com uma aprovação de apenas 7%. No entanto, segundo a revista inglesa Economist, Temer deve cumprir seu mandato até o fim, simplesmente pelo fato de ter apoio do Congresso. A denúncia precisa de 172 votos no plenário da Câmara para seguir adiante. Como ele tem apoio, a continuação da denúncia é improvável.

Segundo a análise da Economist, para os congressistas terem chance de serem reeleitos em 2018, duas coisas precisam ocorrer: uma melhora econômica e uma contenção da Lava Jato. Em nenhum dos casos, a saída de Temer seria favorável. As reformas do presidente em prol do mercado já estão dando frutos. A reforma trabalhista vai permitir horários de trabalho mais flexíveis, além de facilitar a demissão e a contratação de funcionários. O que vai dar fôlego à economia.

No segundo ponto, a maioria dos políticos concorda que é melhor conter a Lava Jato, já que todos estão sob investigação. Na última quarta-feira, 28, Temer anunciou Raquel Doge para substituir Janot quando seu mandato acabar em setembro. Os congressistas esperam que ela tenha uma abordagem mais suave do que o atual procurador.

Enquanto isso, a qualquer momento um tribunal federal pode condenar Lula, apesar de ele ser o político mais popular do Brasil. Diante disso, a revista aposta que Temer tem grandes chances de completar seu mandato nos próximos 18 meses. No entanto, ele continua vulnerável. E o Congresso não deve deixar de cobrar pelo seu apoio. Os brasileiros podem até estar cansados de protestar, mas nada que uma nova grande revelação não mude isso.

