DOCUMENTOS REVELADOS

Departamento de Justiça dos EUA cita propina da Odebrecht Documentos tornados públicos pela Justiça americana mostram detalhes de pagamentos de propina a empresários e políticos brasileiros

Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornados públicos esta semana revelam que 14 pessoas, entre políticos brasileiros e servidores estatais, receberam propina para facilitar os interesses das empresas Odebrecht e Braskem, braço petrolífero do grupo que fechou acordo de leniência coma Justiça americana este mês.

Nos documentos, o Departamento de Justiça não identifica por nome as pessoas que foram pagas, apenas associando-as de forma vaga aos seus respectivos cargos. Na relação, estão “membros do alto escalão do governo”, dois “ministros”, “membros de estatais brasileiras”, “diretor da Petrobras” e “político do alto escalão do Legislativo do Brasil”.

Entre os casos relatados, está a discussão do acordo de segurança ambiental firmado em outubro de 2010 entre a Odebrecht e a Petrobras. Segundo os documentos, a Odebrecht ganhou o contrato depois de repassar mais de US$ 40 milhões (R$ 133,3 milhões) para alguns partidos políticos brasileiros. De acordo com investigações da Operação Lava Jato, o dinheiro foi pago pela área da empreiteira responsável pelo pagamento de propinas.

Além das propinas, os documentos relatam que, em 2010, a Braskem tentou resolver disputas de impostos travadas nos estados através do Congresso Nacional. A medida, que faria a empresa pagar muito menos impostos com a venda de seus produtos, era categorizada como prioridade.

Depois da aprovação da lei, a Braskem pagou R$ 4 milhões para um parlamentar, identificado como “servidor número 7”, suposto membro do alto escalão do Legislativo brasileiro, de acordo com a Justiça americana.

Em delação premiada ao Ministério Público brasileiro, o ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse ter pago R$ 4 milhões a Romero Jucá (PMDB-RR) para a aprovação de uma lei que ajudava a resolver conflitos de impostos.

Fontes:

Folha de São Paulo-Documentos dos EUA sobre a Odebrecht citam receptores de propina