FIM DO INTERROGATÓRIO

Depoimento de Lula a Moro chega ao fim Lula respondeu a perguntas de Moro sobre a acusação de ter recebido propina da OAS por meio de um apartamento triplex no Guarujá

Após cinco horas, terminou há pouco o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o juiz federal Sérgio Moro em Curitiba.

Lula respondeu perguntas de Moro, da assistência de acusação, de procuradores do Ministério Público Federal e fez as alegações finais.

O ex-presidente é acusado de ter recebido propina de R$ 3,7 milhões da empreiteira OAS por meio das reformas em um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Em troca, a empresa seria favorecida em contratos.

Durante o depoimento, Lula afirmou a Moro que chegou a visitar o apartamento, mas não teve interesse em a adquirir o imóvel. Vídeos do depoimento foram postados na página oficial de Lula no Facebook.

“A verdade e o seguinte: não solicitei, não recebi, não paguei e não tenho nenhum tríplex. […] Dr., deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Quando chegar o processo do sítio em Atibaia, terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Agora, acho que é importante resolver o problema do triplex. Porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncia de imprensa”.

Moro, então, questionou o ex-presidente se ele desistiu do apartamento depois de visitar o imóvel. “O senhor decidiu que não ia ficar com esse primeiro tríplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014?”.

“Foi isso. E repeti o que falei aqui três vezes Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Imagino que o Ministério Público vai na hora que for falar apresentar as provas. Eles devem ter pelo menos algum documento que prove o direito jurídico de propriedade para dizer que é meu o apartamento!”.

Em suas considerações finais, Lula criticou a falta de provas em sua acusação.”O que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto quanto qualquer cidadão como eu é punido. Um juiz um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Chega de disse me disse”.

O presidente finalizou criticando a atuação dos procuradores da Lava Jato e afirmando estar subordinado à Justiça. “Eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são jovens, e vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada, ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é mais feita pelas capas de jornais, pelas capas de revistas, pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, não era nem para o Dr. Moro ter aceito essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à Justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui […] todas as vezes que forem necessárias”, disse o ex-presidente.