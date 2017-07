GRITA BRASIL

Desabafo! Não vejo perspectiva de nada. Melhora zero

A cada dia que passa a certeza de que caminhamos para o nada é grande. Não vejo nosso país consertado tão cedo. As fases da Lava-Jato podem continuar a acontecer, podem descobrir cada vez mais podres da já apodrecida política, podem descobrir mais “inocentes” culpados, podem ir encarcerando muitos deles, mas esse sentimento de que a coisa não irá acabar tão cedo é o que tem me matado a cada dia mais um pouco.

Não vejo perspectiva de nada. Melhora zero. Nosso país não tem conserto tão cedo. Serão necessárias várias novas gerações para que a coisa talvez mude. Não por completo, mas pelo menos de forma que as pessoas que aqui ainda estiverem possam fazer planos. Nem precisa ser planos mirabolantes, planos simples, mas planos. Que hoje são improváveis de serem feitos, o que dirá realizá-los.

Enquanto os caras lá de Brasília brigam entre si, enquanto o presidente Michel Temer insiste em se dizer perseguido e injustiçado e faz o mesmo papel que Lula fez de vítima de uma grande conspiração, o país vai se desmantelando em todos os aspectos.

Lojas fechando, negócios inteiros falindo, restaurantes vazios, ruas vazias, estados falindo e alguns já totalmente falidos — como por exemplo, o Rio de Janeiro –, investidores afugentados, pessoas abandonando o país — e que não são poucas –, e a governabilidade do atual governo sendo posta à prova todos os dias sem uma definição se vai ou se fica, deixa tudo mais complicado do que já está.

É claro que isso leva também a várias ponderações, se é melhor ficar do jeito que está, com um presidente arrogante, sujo e sem apoio de maneira que as reformas que poderiam levar o país a dar algum passo a frente, ou se é melhor que ele seja afastado, ou até destituído do cargo, para entrar quem?

Como podemos ter esperanças se em uma entrevista recente o ex-presidente Lula disse que agora mesmo é que ele quer ser candidato! Oi? É isso mesmo? Pior que é!

E fiquei até assustado com a força das palavras de Lula que farão os mais fracos fraquejarem e esquecerem o passado — coisa comum — para darem a Lula uma nova chance de levantar o país da mesma maneira que as pessoas acharam que ele fez lá atrás. Confesso que fiquei com medo.

Não consigo ter nem forças para ter esperança. É como se estivesse no modo automático. Acordo, vou dirigir o meu Uber — que é o que me restou de alternativa — faço alguns serviços particulares, volto para casa, assisto um pouco de televisão, tento ler um livro, durmo, para recomeçar tudo de novo no dia seguinte. E isso de domingo a domingo. Sem folga. E assim vou sobrevivendo. Todo aquele vigor que tínhamos está desaparecendo nas pessoas. Está desaparecendo em mim.

Como podemos mudar isso? Esse sentimento parece estar entranhado nas pessoas. Na grande maioria. E não vejo como posso mudar isso.

É algo até quase filosofal. Para onde olho, vislumbro um nada. Um vazio. Algo que nunca senti antes nos meus quase 50 anos de vida.

É triste ter esse sentimento num país que tinha tudo para ser o melhor país para se viver, longe de terremotos, maremotos, tsunamis e atentados terroristas. Não temos nada disso, mas temos algo bem pior, uma classe política que conseguiu ser mais devastadora que todos esses fenômenos — tirando-se os atentados — da natureza e que vem arrasando uma nação gradativamente. Como um algoz que tortura a sua vítima aos poucos.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber ou não, chama o meu Uber, vai!