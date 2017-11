EM MEIO À INCERTEZA

Desastre de Mariana completa dois anos Após dois anos do pior desastre ambiental do país, famílias afetadas ainda aguardam indenização e reassentamento

Há exatos dois anos, o Brasil assistiu seu pior desastre ambiental. Em cinco de novembro de 2015, duas barragens controladas pela Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP Billiton, romperam no município de Mariana (MG), varrendo do mapa os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e levando ao Rio Doce um mar de lama tóxica, composta de rejeitos de minério, que afetou mais de 200 municípios entre Minas Gerais e Espírito Santo. O desastre deixou 19 mortos e cerca de 300 famílias desalojadas.

Dois anos depois, a dimensão do desastre ainda não foi totalmente medida. Famílias afetadas ainda lutam na Justiça para receber indenização, sendo boa parte composta por pescadores que perderam seu meio de sustento.

Um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) assinado entre a Samarco e suas controladoras, Vale e BHP, com a União e diversas autarquias federais e estaduais, criou a Fundação Renova, que ficou responsável pela reparação dos danos. Porém, poucos foram indenizados pela fundação, que distribuiu pouco mais de 8 mil cartões de auxílio financeiro.

A construção de um novo município de Bento Rodrigues, batizado de Novo Bento, está paralisada por entraves ambientais. O terreno para o reassentamento foi escolhido com a participação de moradores locais e já está comprado, mas a localização é considerada imprópria. “Ao fazer o projeto eles invadiram uma área muito íngreme, com alta declividade e esse local não é possível fazer construção. Também invadiram áreas de Mata Atlântica e a medição do terreno estava equivocada”, disse, em entrevista ao site G1, o promotor de Justiça Guilherme de Sá Meneguin.

Para piorar, a ação criminal que responsabilizou a Samarco, a Vale, a BHP e mais 22 pessoas está suspensa pela Justiça Federal. A defesa questionou provas do processo. Vinte e uma pessoas foram denunciadas por homicídio.

Além disso, os danos ambientais causados pelo desastre ainda não foram totalmente avaliados. “A consultoria Institutos Lactec está elaborando o diagnóstico de todo o dano ambiental ao longo da bacia do rio Doce. A partir desse diagnóstico será possível apontar as medidas necessárias para a recuperação e os danos não mitigáveis, ou seja, aqueles que necessitarão ser compensados, pois será impossível retornar ao status quo ante” , diz Andressa Lanchotti, coordenadora da força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) que atua no caso.

Diante da falta de laudos definitivos, a previsão de recuperação total dos estragos ambientais é estimada em 2032. Enquanto isso, moradores afetados convivem com a incerteza. “Com essa preocupação que a gente dorme com ela e levanta com ela. Ainda não foi reassentado, ainda não foi indenizado, a demora tá sendo tanta. Por que isso? A empresa tem que colocar na cabeça quem tirou nós de lá foi ela, ela que tem que tomar as providências, trabalhar o mais rápido possível pra tirar nós dessa ansiedade”, diz José do Nascimento de Jesus, presidente da Associação de moradores de Bento Rodrigues.

A Renova, por sua vez, promete reassentar todos os moradores até o primeiro semestre de 2019. Em todo caso, no último sábado, 4, o promotor Guilherme de Sá Meneguin entrou com uma ação civil publica para que a Fundação Renova faça o reassentamento das vítimas até março de 2019, sob multa de multa de R$ 20 milhões por dia em caso de atraso.

Fontes:

DW-Extensão da tragédia de Mariana segue desconhecida

G1-Vítimas de tragédia em Mariana ainda vivem incertezas após dois anos