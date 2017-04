COLUNA ESPLANADA

Desespero venezuelano Crise na Venezuela leva milhares de venezuelanos a Boa Vista e Manaus

A crise econômica-política-social na Venezuela se agravou a ponto de milhares de venezuelanos atravessarem de carro, ônibus e a pé a fronteira para o Brasil. Eles aportam em Boa Vista (RR), como primeira parada, e de lá rumam para Manaus. Os que ainda têm dinheiro hospedam-se com as famílias em hotéis até comprar imóvel – e mais de 100 estão acampados e famintos na rodoviária da capital amazonense. Em Boa Vista, ganharam famas as ‘Ochentas’. São as venezuelanas que gritam “Ochenta! Ochenta” em esquinas da cidade. É o valor que cobram, R$ 80, para programas sexuais.

Zona de guerra

Em Roraima, na capital e interior, há dezenas de casos semanais de imigrantes estupradas, violência entre os próprios hermanos, e com brasileiros. Com mortes.

Mercado

Além do problema da Venezuela, os haitianos continuam a entrar forte no Acre. Virou um mercado para brasileiros, tal qual o coiote mexicano que leva patriotas para os EUA.

Lá,lá,lá,lá…

A Operação da PF que cercou a Caixa e o Banco Panamericano ganhou outro nome em Brasília. É a “Silvio Santos vem aí..”. O ‘patrão’ era dono do banco ajudado pela Caixa.

CFA & Terceirização

Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, apoia a terceirização. Garante que “fertilizará a economia e abrirá espaço”: “O que atrapalha o trabalhador é a falta de regulamentação. Precisamos sair da ótica da proteção ao emprego, proteger o trabalhador e abrir caminho para as relações sociais de trabalho”.

Motorizado$

Com a concorrência, os táxis se reinventam. A 99POP e o Méliuz criaram o cashback – devolução em dinheiro de parte do valor das corridas. Por ora, vale em São Paulo, pelos aplicativos das duas empresas. Ao completar R$ 20, o usuário resgata seu dinheiro.

Corte no Censo

Deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural reforçaram as críticas à “drástica” redução do Orçamento destinado para o Censo Agropecuário 2017, realizado pelo IBGE.

Falta muito

Para realizar o Censo de forma plena, segundo o deputado Sérgio Souza (PMDB-PR), são necessários R$ 1,6 bilhão, mas a União dispõe de R$ 505 milhões.

Aposentadoria

Diplomata, ex-senador e prefeito reeleito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB) deu um nó na roda do Poder manaura. Avisou que desistiu da Política.

Fronteira ativa

O Conselho Nacional de Combate à Pirataria será reativado pelo Ministério da Justiça, que terá ações de inteligência, coordenação e repressão nas fronteiras, em especial com a do Paraguai. O movimento de empresários com o Governo federal é forte.

Comando em trio

O Ministro Osmar Serraglio (Justiça), o deputado Efraim Filho (DEM-PB), da Frente de Combate ao Contrabando, e o coordenador do Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, Edson Vismona, se reuniram há dias para discutir a implementação da campanha “O Brasil que nós Queremos: Unidos pelo fim do contrabando”.

Expertise

“A união de forças entre Governo, parlamento e sociedade é o caminho para combater o crime do contrabando e o apoio do Ministro da Justiça será fundamental para êxito da defesa do mercado ilegal”, diz Vismona, que foi secretário de Justiça do Governo de SP.

Equação Jucariana..

De Claudio Melo, ex-diretor da Odebrecht em Brasília, sobre senador Jucá: “Eu e o senador tínhamos a convicção de que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via caixa 2”.

.. e Eduardiana

Melo também citou propinas que somam mais de R$ 10 milhões ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e disse que os pagamentos criavam “situação confortável”.

Chama-bandido

Os vigilantes bancários entraram em greve e espalharam cartazes pelas agências. Muitas delas fecharam em Brasília, com medo de assalto. Óbvio, com uma propaganda dessas..