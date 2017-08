GRITA BRASIL

Dia D no Congresso: D de Derrota! O que vimos no Congresso foi nada mais nada menos o que já era esperado, uma cusparada na cara de nós, brasileiros, dizendo que o presidente está acima da lei

Enquanto escrevo essas linhas as articulações, mandingas, artimanhas estão sendo realizadas à luz do dia para todos verem. E não tem doa a quem doer. Já está doendo. E muito. E nas nossas vidas.

Independente do resultado de hoje, se irá se aceitar ou não a denúncia do Ministério Público, todos nós estamos perdendo.

Aliás, já perdemos. O país está em frangalhos. Alguns estados padecem na penúria resultado da festa feita por nossos políticos roubando o que tinha e até o que não tinha. O Rio de Janeiro que o diga. O Rio de Janeiro continua lindo só na música e do alto do Corcovado. Mas cuidado até chegar lá. Você pode nem chegar.

Essa ladainha de que o país está se recuperando é a coisa mais deplorável, enganadora, mentirosa que um ministro da Fazenda e um presidente podem cuspir na nossa cara. Os números dizem isso! Os números dizem isso? Que números? O que vemos não são números. São filas e filas de desempregados, são lojas fechando, empresas demitindo, pessoas caindo no emprego informal por pura sobrevivência. Eu mesmo sou um exemplo vivo disso – Graças a Deus, pois a violência do Rio está assustadora – pois desempregado há algum bom tempo vi nesses aplicativos de transporte a única solução para trazer dinheiro para casa. As ruas da cidade nunca tiveram tão cheias de camelôs.

Esse país está acabado. Não existe solução. Aliás, solução há. Explodir Brasília com todos dentro. Ministros, presidente, prefeitos, governadores, deputados, senadores, esqueci mais alguém? Se eu esqueci, manda pra Brasília.

Esse show quase pirotécnico lá no Congresso é a coisa mais vergonhosa que podemos assistir. Independentemente do resultado volto a dizer. Por quê? Pelo simples fato de que parte dos deputados que lá estarão foram comprados com cheques polpudos ou com promessas de cargos pelo presidente Michel Temer. Vai um ministério aí?

É nojento saber que um deputado está lá votando a favor do presidente porque recebeu um cheque. Que se exploda a sua convicção, o seu caráter. Se bem que se foi comprado não deve ter caráter. E outra, um partido como, por exemplo, o PMDB, que já mandou avisar que o deputado que se atrevesse votar contra o que determinou o partido iria arcar com as consequências que seria a expulsão do partido, como deixou claro, o presidente Nacional do partido, o senador, Romero Jucá, pode ser um partido sério? O que é isso? Onde está a liberdade de expressão e pensamento?

A bem da verdade é que com Michel Temer ou sem Michel Temer a essa altura do campeonato não acredito que alguma coisa possa mudar. Aliás, não vai mudar. Tão cedo não veremos mudanças.

Tenho muito nojo do que deixamos que fizessem com o Brasil. E quando digo deixamos, falo de forma geral, pois alguns ainda tentam alguma coisa, mas quem colocou essa genitália na dentro de Brasília foi o mesmo povo que vem sofrendo com a falta de saúde, de educação, de esperança de uma vida melhor.

Em todos esses anos de vida nunca vi o Brasil assim. Nem na época da hiperinflação que vivemos.

E então o que vimos hoje no Congresso foi nada mais nada menos o que já era esperado, uma cusparada na cara de nós brasileiros dizendo que o presidente está acima da lei, que ele pode tudo. Deputados desfilaram justificando seus votos de forma imbecil clamando pela estabilidade, pelas reformas, pela democracia, pela mãe, pelo pai, pelos filhos, pelo estado, pelos raios que os parta. É tudo uma vergonha. Ainda mais como a coisa foi feita e orquestrada. Parabéns, presidente. Você conseguiu. Meus pêsames para o Brasil que mais uma vez se vê refém de uma quadrilha de deputados inescrupulosos que estão fazendo o que bem querem com nosso país.

Devemos, porém anotar o nome de cada um dos deputados, quem votou contra e quem votou a favor e fazer a nossa justiça nas próximas eleições. Devemos começar a fazer um exercício de que temos que ter memória política. Não podemos simplesmente deixar passar em branco nada disso.

Mas é disso que tenho medo. De que os eleitores se lixem para isso e que nas próximas eleições esteja toda a quadrilha novamente reunida.

Merecíamos um país melhor, mas com o povo e as pessoas do jeito que estão estou começando a achar que podemos estar até no lucro. Acredito muito que o país é o reflexo da sociedade, das pessoas. Se as pessoas estão menos gentis, vejo isso todos os dias, nas pequenas coisas, ao colocar a seta para se mudar de faixa e que na grande maioria (mesmo) o outro motorista prefere acelerar e não te deixar passar, ao se abrir a porta para alguém e não ouvir um simples e acho indolor muito obrigado, muitas querendo se dar bem, seja usando o acostamento para fugir do engarrafamento, outras sempre tentando dar o jeitinho brasileiro para obter coisas e favorecimentos. E isso tudo reflete no país. Pois são essas pessoas que também votam.

É tudo junto e misturado. Infelizmente. E uma parcela acaba pagando a conta junto.

Lamentável esse Brasil.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão.