Diários do Palácio Temer escreve de próprio punho trechos de sua defesa que será encaminhada à Câmara

O presidente Michel Temer escreve de próprio punho trechos de sua defesa que será encaminhada à Câmara dos Deputados para tentar evitar que a denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegue ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de as acusações de Janot serem direcionadas para a acusação de corrupção passiva, o peemedebista e o advogado Antônio Cláudio Mariz vão negar, na peça, a suposta tentativa de obstrução da Justiça no caso JBS — mote da próxima denúncia de Janot.

Sem coincidências

A boa vontade do presidente Michel Temer em ajudar o estado do Rio está diretamente ligada à escolha do carioca Sérgio Zveiter como relator da denúncia da PGR na CCJ.

JB na área

O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, hoje advogado, é candidatíssimo em 2018. Já tem até partido, no qual vai se filiar em breve.

Atrás de votos

A futura PGR, Raquel Dodge, foi flagrada correndo, literalmente, pelos corredores do Senado e esbaforida na porta do gabinete do senador Armando Monteiro.

Já era

A apatia dos poucos presentes num plenário vazio pela metade mostrou a Aécio Neves (PSDB-MG), ontem, que ele morreu politicamente. Após discurso de defesa, poucas e tímidas palmas — entre elas a do chanceler Aloysio Nunes. E semblantes indiferentes. Bem diferente de quando reassumiu o mandato após a derrota para Dilma Rousseff.

Paes 2.0

Eunício Oliveira vai assumir pela primeira vez a presidência da República, com viagens de Temer e Rodrigo Maia. Em 1989, seu sogro, Paes de Andrade, presidente interino, transferiu a capital por um dia para a cidade-natal Mombaça (CE) e aterrissou lá.

Dois lados

O deputado Rodrigo Pacheco (PMDB), chefão da CCJ da Câmara, fala grosso contra o Governo e prega neutralidade porque está com um pé no PSDB, revelou a colunista Amália Goulart, do Hoje em Dia de BH.

É pouco

A Lei 13.461 sancionada por Temer denomina Rodovia Mestre Dominguinhos o trecho da BR-423 entre São Caetano e Garanhuns (PE). É muito pouco para o artista que foi.

Salve o garnisé

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara debate a apresentação de Projeto de Lei para aumento de pena de maus tratos animais. Quer atingir em cheio as rinhas de galos.

Na nossa mesa

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, determinou a criação de uma força-tarefa da fiscalização e devassa nos frigoríficos do Amapá, o segundo maior exportador de peixes do País. Os pescadores estão vendendo para o Sudeste e Nordeste peixes estragados, e com adição (pasmem) de soda cáustica e água oxigenada para disfarçar o odor.

Câncer no prato

A séria denúncia foi feita pelo presidente do Sindipesca do Amapá, Francisco Odilon Filho, que entregou um dossiê com fotos e relatos de testemunhas. Os frigoríficos vendem os peixes bons para a Europa e mandam os podres para supermercados de outras capitais. Os produtos nas escamas são cancerígenos.

Ponte da discórdia

Os brasileiros continuam barrados no lado francês na Guiana na ponte Oiapóque (AP) – São Jorge (Guiana) recém-inaugurada, como revelou a Coluna. O Itamaraty avisa que o Governo intensificou negociações com o país vizinho em favor “da eliminação da exigência de vistos aos brasileiros, embora reconheça os esforços” da França.

Do coldre

A Taurus doou 40 armas da série T para as Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, e para a Secretaria de Administração Prisional do estado.

ABI

O ministro Dias Toffoli, do STF, e o ex-ministro Nelson Jobim participarão do painel Reforma Política, no Congresso Nacional do IAB — 174 anos, que o Instituto dos Advogados Brasileiros realizará de 31 de agosto a 2 setembro em João Pessoa (PB).