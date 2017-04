DELAÇÃO DA ODEBRECHT

Dilma diz que Marcelo Odebrecht foi coagido a fazer delação Ex-presidente diz que empreiteiro sofreu 'variante de tortura' para aceitar ser delator e condena uso de seus depoimentos como provas contra ela

Na véspera do início do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa que a elegeu em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff condenou o uso das delações premiadas do empresário Marcelo Odebrecht como provas contra ela e disse que o empresário deve ter sofrido coação para aceitar virar delator.

Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de S. Paulo, Dilma afirmou que a delação do empresário deveria servir como indício para investigação e não para condená-la, já que a delação está sendo feita “de acordo com seus interesses”. “O STF [Supremo Tribunal Federal, que homologou a delação do empreiteiro] nem abriu investigação [criminal] ainda. É estarrecedor que um procurador use como prova o que não é prova”, apontou a ex-presidente.

Dilma também destacou que Marcelo Odebrecht “sofreu muitos tipos de pressão” e que seus depoimentos são “uma coisa absolutamente ridícula”. “Por isso, não venham com delaçãozinha de uma pessoa que foi submetida a uma variante de tortura, minha filha. Ou melhor, de coação”, declarou.

A ex-presidente afirmou à Folha que não tinha proximidade com o empresário para tratar de verba de campanha e que sempre desconfiou dele, lembrando-se de que impediu um esquema de corrupção organizado pelo próprio Marcelo Odebrecht nas hidrelétricas do rio Madeira, em Rondônia, quando ainda era ministra-chefe da Casa Civil, em 2007. “Ele nunca deve ter me perdoado”.

Dilma ainda criticou a possibilidade que as contas da chapa Dilma-Temer fossem separadas no julgamento, principal estratégia de defesa do presidente Michel Temer. A cassação da chapa pode torná-la inelegível.

“E como o Temer não tem nada a ver com isso? Na campanha, ele arrecadou R$ 20 milhões de um total de R$ 350 milhões. Nós pagamos integralmente todas as despesas dele. Jatinhos, salários de assessores, advogados, hotéis, material gráfico, inserções na TV”, explicou a ex-presidente, afirmando que a separação tem como finalidade “dar tempo para ele entregar o resto do serviço que ficou de entregar: reforma da Previdência e desregulamentação econômica brutal”.

Sobre a possibilidade de se candidatar novamente, Dilma afirma não ter vontade, mas que pode acontecer. “Me casse que eu vou passar o tempo inteiro lutando [na Justiça] para não ser cassada e ser candidata”, afirmou.

Fontes:

Folha de S. Paulo-Marcelo Odebrecht fez 'delaçãozinha' após sofrer coação, afirma Dilma