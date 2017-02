COLUNA ESPLANADA

Dinheiro na praça Governo prepara o lançamento do ‘Microcrédito Orientado’, com fomento e vinculação a bancos oficiais

Com a economia respirando — mas ainda longe do ideal –, o Governo prepara o lançamento através de Medida Provisória do ‘Microcrédito Orientado’, com fomento e vinculação a bancos oficiais. A ideia é turbinar o comércio e o setor de serviços. Um grupo de empresários e comitês interministeriais esboça a proposta, autorizada pelo presidente Michel Temer. O ex-deputado Sandro Mabel está à frente do programa. O ‘Orientado’ crava que o crédito será condicionado a um curso intensivo do beneficiário para o bom uso do financiamento, que pode ser realizado pelo Sistema S ou ONGs.

Dois cenários

Dados do Governo indicam que o brasileiro rico está com dinheiro, mas tem medo de investir. E os bancos, com receio de calote, seguram empréstimos. A economia travou.

Bê-a-bá do saldo

Outros informes nas mãos da equipe econômica apontam que o pequeno e micro empresário quebram também por mau uso do dinheiro de empréstimo. Daí o curso.

Água de ouro

Hoje existem mais de 150 dragas de extração de ouro na represa de Jirau, em Rondônia, muitas delas a menos de 300 metros da usina hidrelétrica. Corrida começou com boato.

ID turbinada

Em um mês — de janeiro para fevereiro — a Secretaria Nacional da Juventude registrou o aumento em 14 mil de cadastrados no cartão digital ID Jovem, que concede meia entrada em programas culturais e passe livre nos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. O secretário Assis Filho comemora, mas diz que há muito o que avançar.

Força-tarefa

Até ontem eram 36.511 os cadastrados no ID Jovem desde que lançado no fim do ano passado. O cadastro tem tido a ajuda de prefeituras e dos CRAS — Centro de Referência de Assistência Social. Minas lidera com 5.851 cadastros, seguida de São Paulo (5.573), Bahia (3.788), Rio (3.269) e Ceará (2.330) no rank dos cinco maiores.

Freio-de-mão

A meta da SNJ é alcançar 15 milhões de jovens em todo o País. Há esforço coletivo nos estados entre os órgãos sociais para o engajamento. Mas o maior obstáculo até agora são os donos das empresas de ônibus, que não querem perder dinheiro.

Atrás da telinha

O SBT mudou a composição societária nas emissoras em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. É o ‘patrão’ Silvio Santos cuidando dos herdeiros. Saiu decreto presidencial no último dia 23 para “Modificação de quadro diretivo”.

La coca!

A Assembleia Nacional da Bolívia aprovou a Lei Geral da Coca enviada por Evo Morales. Num remendo parlamentar, para festa geral dos cocaleros, os 10 mil hectares autorizados a mais para plantio da folha de coca subiram para 22 mil.

La coca 2!

A oposição acusa Evo de incentivar oficialmente o narcotráfico. A lei permite o uso da folha in natura como matéria prima para cosméticos, remédios e indústria alimentícia. Mas a produção acaba indo quase totalmente para a fabricação da droga.

Rota certa

Nesta quinta, a Polícia Civil de Brasília prendeu uma dupla com 20 kg de cocaína. Estavam vindo da… Bolívia. Conforme a Coluna publicou, autoridades da Bolívia apontam o Brasil como rota de 80% da droga produzida no país vizinho.

Remanescentes

Não é só o INSS que abriga petistas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário nomeou André Rodrigues Veras como Coordenador Geral de Benefícios Previdenciários. Veras, ligado ao PT, foi nomeado pelo então ministro da Previdência, Carlos Gabas, em abril de 2015, como presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social.

Voltou

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP) recontratou seu chefe de gabinete, Talma Bauer. Ele se licenciou por meses após o escândalo que o ligou à jornalista Patrícia Lélis. Ela acusa Feliciano de tentativa de estupro no apartamento funcional. O STF investiga.

Luto

O ex-prefeito carioca e ex-senador Saturnino Braga está de luto. Faleceu sua mulher Eliana, com quem foi casado por 62 anos.