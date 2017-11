BRASIL

Dodge rejeita nova portaria sobre trabalho escravo Portaria está suspensa por decisão liminar, mas governo quer publicar as novas regras ainda esta semana

Apesar de o governo federal querer publicar as novas regras sobre o combate ao trabalho escravo ainda esta semana, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que o texto não atende à recomendação do Ministério Público Federal nem do Ministério Público do Trabalho.

Dodge também o informou na última terça-feira, 7, que o a portaria não atende à decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou a medida no último dia 24.

Nogueira havia pedido à procuradora para analisar o texto. No mesmo dia, ela disse que o documento não atendia aos parâmetros colocados anteriormente pelas instituições que trabalham no combate ao trabalho, inclusive ela própria. No último dia 18, Dodge entregou a Nogueira um pedido de revogação da portaria.

Por enquanto, a portaria está suspensa por decisão liminar da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Com tantas incertezas, ainda não se sabe se vão aprovar outra portaria ou se o ministro do Trabalho vai apenas editar a já existente.

A polêmica começou no dia 16 de outubro, quando a portaria foi publicada. Órgãos e entidades nacionais e internacionais criticaram o documento. Entre as principais polêmicas estão: mudança do conceito de trabalho escravo para apenas situações em que a liberdade de locomoção é violada; criação de requisitos para inspeções contra o trabalho escravo; e necessidade de autorização expressa do ministro do Trabalho para inclusão e publicação da “lista suja”, o cadastro público de infratores.

