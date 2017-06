COLUNA ESPLANADA

Dois sob suspeição Alexandre de Moraes sofre pressão para declarar suspeição no julgamento do pedido de prisão de Aécio; outro sob suspeição é Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sofre pressão interna e externa para declarar suspeição no julgamento do pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), que deve ocorrer hoje. Moraes chegou ao comando do Ministério da Justiça e à cadeira do saudoso Teori Zavascki com apoio e lobby do senador mineiro. Outro sob suspeição é o ministro Gilmar Mendes, conhecido de Aécio há décadas — já foi AGU do Governo de Fernando Henrique – –e flagrado em grampo.

Do peito

No áudio da PF, Aécio propõe tráfico de influência de Gilmar para que o togado peça apoio a senadores pelo projeto de lei de abuso de autoridade, que tramita no Senado.

Pé na porta

Alexandre de Moraes já foi filiado ao PSDB entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2017, e na sua passagem pelo Ministério da Justiça era muito visitado por Aécio.

Histórico

Antes da bomba contra Aécio, o senador declarou que mais de “30% dos nomeados para o STF, nos últimos 20 anos, tiveram filiação partidária” e que isso não é demérito.

Cassado 2.0

O Conselho Federal da OAB cassou ontem no fim do dia a carteira de advogado de José Dirceu. Livre da cela da Lava Jato, residindo em Brasília, ele tinha esperança de advogar como atividade extra. O pedido foi feito pelo advogado brasiliense Paulo Fernando Melo.

Cocô no Poder

A Polícia Legislativa avançou na investigação sobre quem enviou o envelope com papel e cocô para o gabinete do presidente Rodrigo Maia, como revelou a Coluna dia 22. Origem foi de Brasília mesmo, e vídeos de uma agência dos Correios estão sendo analisados. Vão cruzar os dados da hora da postagem com a movimentação no salão.

Correndo atrás

A oposição coleta assinaturas no Conselho de Ética para contestar o arquivamento, sem qualquer análise, do pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves. Mas está difícil: assinaram Lasier Martins (PDT-RS) e José Pimentel (PT-CE); Capiberibe (PSB-AP) e Pedro Chaves (PSC-MS) prometeram para hoje.

25 anos

O judoca Rogério Sampaio será homenageado em Santos, sua terra natal, dia 3 de agosto, pelos 25 anos da conquista do Ouro em Barcelona. Ele foi o segundo Ouro na categoria após Aurélio Miguel. Rogério foi para a Espanha com quimono emprestado e venceu dois campeões — um olímpico e outro mundial — até conquistar a medalha.

ABCD

Rogério Sampaio é hoje o diretor da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, do Ministério do Esporte, e a gestão é elogiada por técnicos da área.

Uma prévia

João Dória Jr, o prefeito presidenciável de SP, faz palestra no almoço do LIDE Brasília amanhã num hotel da capital. Virá a convite de Paulo Octávio e outros empresários.

Magoa sim

Ele não demonstra, mas aliado muito próximo do governador Geraldo Alckmin, que sonha com a Presidência, diz que ele fica doído quando citam Dória para a vaga.

Batalha do inquérito

O artigo na Folha de S.Paulo de domingo do procurador da Lava Jato Luiz Fernando, que faz dupla com Deltan, causou polêmica na PF. Ele crava que só o Ministério Público tem poder para avalizar colaboração premiada, a famosa delação.

Ciumeira

A Coluna revelou em abril um caso em que a força-tarefa do MP Federal na Lava Jato barrou uma tentativa de delação feita por delegados da PF de um figurão. Depois, os procuradores cercaram o mesmo alvo e o fizeram falar através do MP.

Palavra do Xerife

Márcio Anselmo, o delegado de PF ex-chefão da Lava Jato, vai lançar o livro “Colaboração Premiada” (Ed. Mallet), da série Doutrina & Prática. Com prefácio do juiz federal Sérgio Moro. Anselmo hoje é lotado na Superintendência de Vitória.

Ele voltou

Ex-ministro dos Governos FHC e Sarney, o economista Bresser Pereira detonou a política fiscal do Governo de Temer, em visita à Câmara. Ele foi uma das estrelas do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional.

Vigie sempre

O site www.vigieaqui.com.br tem um aplicativo que mostra, tem tempo real, quem são os políticos alvos de processos judiciais em todas as esferas.