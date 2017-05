PREFEITO DE SÃO PAULO

Doria volta a negar candidatura à presidência Prefeito de São Paulo havia afirmado a jornalistas da Bloomberg que poderia participar das prévias

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), causou alvoroço nesta terça-feira, 16, após afirmar a jornalistas da agência de notícias Bloomberg que poderia participar das prévias para escolha do candidato à Presidência da República em 2018. Posteriormente, Doria voltou a negar, no entanto, que tenha interesse em ser candidato a presidente.

“Eram oito jornalistas da Bloomberg. Eles me indagaram se numa hipótese, circunstância futura, havendo prévias no PSDB, na circunstância de eu me apresentar, desde que nessa circunstância com o apoio do governador Geraldo Alckmin, se eu aceitaria participar desta prévia. Eu disse, nestas circunstâncias, porque não?”, explicou o prefeito, que disse ainda que “isso não implica, não significa que eu seja candidato à Presidência da República e nem seja postulante à Presidência da República. O que eu faço e continuo a fazer é ser prefeito da cidade de São Paulo”.

João Doria está em Nova Iorque, nos EUA, onde recebeu nesta terça o prêmio de Homem do Ano da “Brazilian-American Chamber of Commerce”. O prefeito ressaltou que esclareceu a Alckmin as declarações que deu aos jornalistas da Bloomberg. O governador de São Paulo também está em Nova Iorque e tem a intenção declarada de se candidatar à presidência pelo PSDB em 2018.

“Eu disse: governador, oito jornalistas me entrevistando é um time de futebol. Um contra oito jornalistas. Ele deu risada […] Nada abala minha relação com o governador Geraldo Alckmin. Não há nada que possa mudar relação harmoniosa, respeitosa, de pessoas que se gostam se respeitam e são amigos”, disse ainda João Doria.

O prefeito e o governador de São Paulo viajam nesta quarta-feira, 17, para Washington. Eles vão participar de uma reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento para discutir um investimento na área da Saúde.

Fontes:

Portal Exame - Doria diz que não é candidato e nem postula a Presidência