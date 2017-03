GRITA BRASIL

E agora, Brasil? Nunca se roubou tanto à luz do dia e na calada da noite

A tal temida lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixou Brasília, deputados, senadores e ministros com certa dificuldade em dormir, foi revelada e nos deixa de forma transparente um recado, ou melhor, uma reflexão que passa longe da filosofia: e agora, Brasil?

Como digerir cada um dos nomes e como lidar com essa triste realidade de estarmos sendo comandados por uma quadrilha sem precedentes, pudor e culpa?

Nomes pesados da nossa política, pessoas poderosas, e que na verdade são a escória do mundo, são o que de pior pode existir na espécie humana. Se é que se pode chamar alguém dessa quadrilha de humano.

Estou estarrecido não com os nomes — alguns eu tinha certeza –, mas em como deixamos isso correr solto ao longo dessas décadas todas.

Sei que a corrupção não foi criada no governo Lula. Ela vem de muito tempo atrás. Talvez desde sempre, mas acredito que o governo do PT foi quem chutou o pau da barraca e quis abocanhar tudo. Em vez de roubar duas ou três fatias do bolo, eles quiseram roubar o bolo todo, o prato do bolo, a espátula e os guardanapos, pois vai que a coisa suja no final.

E sujou. A sujeira virou um mar de lama. Nunca se roubou tanto à luz do dia e na calada da noite.

Agora então estamos num país morto, depauperado, doente, quebrado e com muitos de seus estados quebrados também, à míngua. Abaixo do limbo.

O governo atual não tem feito muita coisa para salvar nada. Falam em reformas, falam em mudanças, mas como fazer mudanças e reformas se as pessoas que lá estão, ou que aí estão, são as mesmas que levaram o país a estar nessa situação?

Hoje (ontem) o país foi palco de manifestações em vários estados, e eu pergunto: e daí? Não acredito mais em manifestações assim. Nem sei mais em que acredito, e nem sei mais o que seria eficaz nesse ponto que chegamos.

Parar o país seria a solução? Mas parar mesmo. Tudo. Todos. Unidos. Mas às vezes acho que o país só é aquela nação unida em tempos de Copa do Mundo.

Temos que seriamente parar e estudar todos esses nomes envolvidos e revelados por essa nova lista e partir para brigar. Temos que exigir que as investigações corram, andem e que todos sejam condenados se culpados forem.

Temos que nos lembrar que ano que vem é ano de eleição. E aí como faremos? O que faremos?

Chega de dar crédito. O político brasileiro não está aí para nos defender, nos representar. E como resolver isso? Sinceramente, não sei.

Já falei isso em outra coluna, mas se Brasília explodisse com toda a classe politica dentro do Congresso e do Senado e não sobrasse ninguém, como se passa na série “Designated Survivor”, da Netflix, eu confesso que poderia ser um belo recomeço.

Mas as pessoas têm que mudar também. Não adianta só apontar para o político ladrão e corrupto. Pode parecer um exemplo bobo, mas se formos olhar de forma mais aguçada conseguimos ver como funciona a mente do nosso povo. Não de todo, mas de uma parcela. E essa parcela às vezes acaba comprometendo o todo. Eu sou motorista da Uber, e semana passada — pela segunda vez — entraram três homens de classe alta no meu carro e assim que entraram me ofereceram R$ 10 para que eu levasse mais dois passageiros além do permitido. Diante da minha negativa, eles ainda insistiram e encheram a boca para dizer: mas são dez reais que vamos te dar por fora. Eu disse: fiquem à vontade para chamar outro Uber e aí vocês tentam com ele, ou vocês podem simplesmente se dividir e solicitar um outro carro.

É um exemplo tolo, mas é essa mesma pessoa que depois critica um político que recebe propina.

Por essas e outras é que não acredito em uma mudança tão cedo em nosso país. Temos que mudar muita coisa: valores, índole, caráter… e isso leva tempo e, ao mesmo tempo, não temos tempo, temos que fazer algo acontecer. Mas como? Não sei. Você sabe? Se sim, comece a fazer.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber chama o meu Uber.