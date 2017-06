INUNDAÇÕES

E agora, quem desviará as chuvas do Rio de Janeiro? Durante anos a prefeitura da capital fluminense manteve convênio com uma fundação espírita para fazer o 'controle do tempo'

Inundações em pelo menos 15 bairros da cidade. Onze estações pluviométricas registrando volumes de chuvas em oito horas maiores do que o esperado para todo o mês de junho. Deslizamento no Cosme Velho, menos de 24 horas depois de um outro, no Alto da Boa Vista, porque a madrugada desta quarta-feira, 21, foi a segunda seguida de fortes tormentas no Rio de Janeiro, por causa de nuvens carregadas que os ventos estão trazendo desde o mar. Uma repórter da Rede Globo informava à audiência do Bom Dia Rio, aliviada, ao vivo, nesta manhã: “Graças a Deus parou de chover!”. No Rio, porém, nos últimos anos, a relação entre o clima e o sobrenatural foi muito, mas muito além da mera força de expressão, para desespero de Carl Sagan na sepultura.

O cientista norte-americano Carl Sagan morreu prematuramente há 20 anos, mas viveu o suficiente para deixar um legado de luta contra o analfabetismo científico e contra a crença nas explicações místicas das pseudociências para os fenômenos naturais. Não obstante, Sagan ainda faz muita falta a um mundo onde, por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro durante muitos anos contou com os serviços de uma fundação mediúnica como parte da sua, digamos, estratégia, para minimizar os maus efeitos das chuvas na cidade, tendo em vista que “desviar nuvens” faz parte do know-how do velho espírito de um cacique indígena que a presidente da fundação diz incorporar.

Em um artigo intitulado “Obcecado pela realidade”, Carl Sagan se perguntava “por que somos tão facilmente enganados por cartomantes, videntes mediúnicos, quiromantes, pelos que leem as folhas de chá, as cartas do tarô, os pauzinhos do I Ching, e por tantos outros do gênero”, e lembrava que, na verdade:

“Mentiras, fraudes, pensamentos descuidados, imposturas e desejos mascarados como fatos não se restringem à magia de salão, nem a conselhos ambíguos sobre assuntos do coração. Infelizmente, eles estão infiltrados nas questões econômicas, religiosas, sociais e políticas dos sistemas de valores dominantes em todas as nações”.

Com o espírito olímpico no corpo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou, em janeiro de 2016, e portanto com mais de um semestre de antecedência, o controle da incidência do mosquito aedes aegypti na capital fluminense durante os jogos Rio-2016. Mais como desejo, e menos — muito menos — como fato, Paes afirmou, na época, de maneira categórica, que o vírus zika era “um problema agora”, e que não seria “um problema em agosto”, contando que a “estação seca” fizesse jus ao próprio nome, mas não sem contar com aquele cacique que não é o de Ramos.

Crivella cancela convênio espírita-meteorológico

Pois no dia 10 de agosto do ano passado o jornal Globo publicava matéria que começava assim: “Regatas na Lagoa adiadas, sessões de tênis remarcadas, transtornos provocados por ressacas que invadem instalações na Praia de Copacabana…”, e que assim era intitulada: “Cobrada pelo mau tempo, Fundação Cacique Cobra Coral diz que não falhou”. Justificou-se, a fundação, dizendo que as prioridades foram “direcionar o tempo para garantir a cerimônia de abertura sem chuvas” e fazer com que “os ventos soprassem de forma a garantir que as regatas da Baía de Guanabara ocorressem em raias sem lixo”. Segundo o porta-voz da entidade, sem trocadilho, o desempenho da Cacique Cobra Coral nas Olimpíadas do Rio, naquela altura, era “digno de medalha de ouro”. Poucos dias depois um temporal desabou sobre a cidade na hora da cerimônia de encerramento dos jogos.

Marcelo Crivella, evangélico, não renovou o convênio da prefeitura do Rio com a fundação espírita-meteorológica. Haverá quem não tardará em dizer, diante do cenário atípico desta virada do outono para o inverno, que está aí o resultado, por mais que a médium que diz incorporar o cacique já tenha dito também que o velho índio não vai descuidar do Rio, mesmo que agora a prioridade seja a cidade de São Paulo, onde acaba de firmar convênio com a administração João Dória.

Segundo ela, é mais difícil fazer o “controle do tempo” na capital paulista do que na capital fluminense: “São Paulo vai exigir mais esforço e empenho pessoal do cacique. É muito mais difícil atuar para dispersar as chuvas por ser uma cidade mais plana. No Rio, o relevo ajuda, pois tem como desviar as nuvens para regiões montanhosas ou para o mar”. No primeiro dia do primeiro inverno sem a ajuda da Fundação Cacique Cobra Cobral desde o último governo Cesar Maia, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu em meio ao caos molhado causado pela tormenta que fez o caminho inverso: do mar para a terra firme.

A Cacique Cobra Coral diz que não recebe dinheiro público; recebe apenas, além do marketing, a promessa dos governantes de que o poder público irá se mexer para ajudar, no mundo dos homens, na prevenção do sofrimentos dos homens causados pelas chuvas, por mais que, aos olhos da ciência, da razão e do Estado laico, o convênio mediúnico não sirva para muita coisa mais do que muleta na qual se agarra um Estado tomado em seus três níveis de governo por uma doença qualquer que o torna cada vez mais incapaz de se mexer em benefício da população.