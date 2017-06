SAÚDE

É aprovada a venda de remédios para emagrecer Especialistas enfatizam que medicamento deve ser usado para combater a obesidade, não por motivos estéticos

Nesta terça-feira, 20, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que libera a produção e venda de medicamentos para emagrecer que contenham as substâncias sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, que tinham sido proibidas em 2011, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sob suspeita de que podem causar problemas cardíacos nos pacientes. Um decreto legislativo de 2014, porém, suspendeu a proibição.

O projeto tem autoria do deputado Felipe Bornier (PROS-RJ), e prevê que os medicamentos tenham tarja preta, podendo apenas ser comercializados mediante apresentação de receita médica.

A própria Anvisa, depois do decreto que liberou as substâncias de forma provisória, já havia publicado uma nova decisão, apresentando um regulamento mais estrito para o seu uso. As normas ditam que a receita deve ficar retida na farmácia e o médico deve assinar um termo de responsabilidade. O paciente também precisa assinar um termo de consentimento de que foi informado dos riscos do consumo das substâncias.

A justificação da Anvisa de proibir os medicamentos com bases nas substâncias acima foi de que a análise de mais de 170 estudos concluiu que não havia comprovação de diminuição do peso corporal com seu uso, além de aumento de risco cardiovascular entre os usuários. A sanção do projeto de lei proíbe a Anvisa de cancelar o registro sanitário ou de adotar qualquer outra medida que impeça a produção ou a comercialização dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.

A médica Flávia Conceição, presidente da regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-RJ), afirma que os medicamentos, quando bem empregados, podem sim ajudar no controle da obesidade. “O que precisamos saber é que tipo de paciente vai usar esta medicação.”

Segundo Flávia, o uso destes remédios deve ser restrito a pacientes que tenham índice de massa corporal (IMC, obtido com a divisão do peso em quilos pelo quadrado da altura em metros) acima de 30, ou com IMC de pelo menos 27,5, mas que já sofram com complicações devido ao excesso de peso.

“Não é para usar estes medicamentos para perder peso por questões estéticas. […] Pacientes que tenham problemas cardíacos não podem usar este tipo de medicação. Mas estes medicamentos são uma opção importante para o tratamento da obesidade, que é uma doença grave que precisa ser enfrentada”, disse a médica.

Fontes:

O Globo-Câmara aprova venda de remédios para emagrecer