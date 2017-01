NESTA DATA

É inaugurado o Museu Nacional de Belas Artes Em 13 de janeiro de 1937, foi inaugurado o Museu Nacional de Belas Artes

O Museu Nacional de Belas Artes foi inaugurado no dia 13 de janeiro de 1937, por decreto do então presidente GetúlioVargas, como a Escola Nacional de Belas Artes, que funcionou no edifício até 1976, quando foi transferida para a ilha do Fundão.

Em 24 de maio de 1973, o edifício, localizado na Avenida Rio Branco, 199, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Foi apenas em 2003 que a imponente construção passou a funcionar exclusivamente como o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA).

Em 2009, o MNBA foi incorporado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Hoje, é a instituição que tem a maior e mais importante coleção de arte brasileira do século XIX, com um acervo de 70.000 itens entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, objetos, documentos e livros.

A bicentenária Coleção do Museu Nacional de Belas Artes se originou de três conjuntos de obras distintos: as pinturas trazidas por Joaquim Lebreton, chefe da Missão Artística Francesa, que chegou ao Rio de Janeiro, em 1816; os trabalhos pertencentes ou aqui produzidos pelos membros da Missão, entre os quais se destacam Nicolas-Antoine Taunay, Jean-Batiste Debret, Grandjean de Montigny, Charles Pradier e os irmãos Ferrez; e as peças da Coleção D. João VI, deixadas por este no Brasil, ao retornar a Portugal, em 1821.

Com uma área total de 17.000 metros quadrados, o MNBA é um importante centro de conhecimento e divulgação de arte brasileira.

Fontes:

MNBA-Histórico