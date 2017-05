GRITA BRASIL

E que comece o show! Para desespero de muitos que gostariam que hoje fosse o primeiro e último ato desse show de horror que resolveram exibir no país, está apenas começando

Enquanto esse escrevinhador tecla, os últimos retoques estão sendo dados para o “acontecimento” do século: O depoimento de Lula.

Esquecem-se seus militantes, defensores, eleitores e adoradores que esse é apenas um dos depoimentos que Lula precisará prestar. Mas aqui nesse país tupiniquim tudo que gira em torno de Lula é espetaculoso.

Desde os preparativos, para a mobilização quase que nacional para um simples depoente.

Noticiou-se que foi aconselhado ao comércio no entorno do local nem abrir as portas. Como se nos dias de hoje pudéssemos nos dar ao luxo de folgar.

Até a Dilma cotizou segurança para estar ao lado de seu criador. E teve é claro que soltar a pérola: “A verdade prevalecerá”!

Sinceramente, o fato das pessoas ainda defenderem Lula é algo que me assusta e me faz acreditar cada vez mais que estamos caminhando para o fim.

Para o fim do resto de esperança que talvez ainda pudéssemos ter. Eu particularmente perdi essa coisa chamada esperança há muito tempo.

A grande questão é que as pessoas falam, mas não mostraram ainda o batom na cueca. Uma foto do ato sendo consumado. E é isso que falta; se bem que mesmo com uma cueca com a marca de batom é bem capaz de aparecer alguém e dizer que esse não é o batom que Lula usa e nem a marca da cueca que ele usa.

Infelizmente, acho improvável que vamos ver o Grande Chefe Molusco atrás das grades. E digo mais… Periga ele ser presidente novamente.

O que fizeram e estão fazendo com esse país é algo inominável. Indizível. Inimaginável.

O PT começou e o PMDB agora parece querer jogar a pá de cal para enterrar tudo de vez.

Eu não reconheço mais o Brasil como pátria. Sei que você pode estar se perguntando então o que eu (no caso “eu” é eu mesmo, o escrevinhador) está fazendo aqui ainda. Mas tudo é questão de tempo. Se fosse fácil assim sair do país, já teria feito. Existe toda uma preparação, até porque não preciso sair fugido como muitos precisariam.

Lula é realmente um fenômeno que deveria ser estudado, dissecado para que conseguíssemos compreender o porquê de tanta adoração e ao mesmo tempo alienação com os fatos. Lula poderia ter sido uma esperança para o país. Eu não acreditava, mas não torcia contra. Queria ter sido surpreendido para o bem. Não fui.

Desse mato não sairá cachorro nenhum. Sairá sim, talvez, um (possível quase provável) candidato mais fortalecido ainda para desespero de parte da nação.

É lamentável que, num país que tinha muito para dar certo, os homens que se propuseram a comandá-lo o tenham feito de tal forma que quase nada deu certo.

Não somos mais de 14 milhões de desempregados à toa. A violência não tem crescido à toa. Lojas fechando todos os dias também não sem nenhuma razão. Tudo acaba se correlacionando. E vira uma bola de neve. E sem fim.

E não é um sentimento só meu. É o de muitas pessoas. E o engraçado é que nessa hora vejo como essas pesquisas são um pouco estranhas, pois como motorista da Uber e conversando com vários passageiros a visão que tenho é que estamos falando de dois países. De um lado os que ainda acreditam em Lula e numa virada. Do outro, os das pessoas que perderam totalmente as esperanças numa melhora em um curto espaço de tempo. E de outras que não acreditam em mais nada, mas que não tem coragem ou possibilidades de deixar o país.

Uma coisa é alguém achar que aquela pessoa não seja ideal para comandar o país, mas que ainda dá, outra coisa é achar que não dá mesmo de qualquer maneira e que pode até piorar ainda mais.

Não tenho bola de cristal, mas uma coisa é certa: O show de hoje está somente começando. Para desespero de muitos que gostariam que hoje fosse o primeiro e último ato desse show de horror que resolveram exibir no nosso país.

O pano ainda não caiu.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber ou não chama o meu Uber.