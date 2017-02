STF

Edson Fachin será o novo relator da Lava Jato Ministro foi escolhido via sorteio na manhã desta quinta-feira, 2

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin será o novo relator da Operação Lava Jato. A escolha foi feita por sorteio na manhã desta quinta-feira, 2, após a presidente do tribunal, Cármen Lúcia, autorizar a migração de Fachin da Primeira para a Segunda Turma do STF, colegiado do qual fazia parte o antigo relator dos processos, o ministro Teori Zavascki, morto em janeiro em um acidente de avião.

O sorteio foi feito de forma eletrônica. Além de Fachin, participaram os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, todos integrantes da Segunda Turma. Ficaram de fora os ministros da Primeira Turma, Luís Barroso, Rosa Weber, Marco Aurélio de Mello, Luis Fux e Cármen Lúcia.

Ao assumir a relatoria, Fachin ficará encarregado de tomar decisões importantes como pedir a prisão de pessoas investigadas, arquivar investigações e decidir sobre a necessidade da Polícia Federal realizar operações de busca e apreensão em determinados endereços.

