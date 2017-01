OPERAÇÃO EFICIÊNCIA

Eike Batista é alvo de mandado de prisão preventiva Advogado disse que empresário está viajando e que irá se apresentar em breve à polícia

Agentes da Polícia Federal foram à casa do empresário Eike Batista, no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 26, para cumprir um mandado de prisão preventiva no âmbito da Operação Eficiência, a segunda fase da Operação Calicute, que é um desmembramento da Lava Jato.

O empresário não foi encontrado. O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, informou que ele está viajando nos EUA e que irá se apresentar em breve à polícia. O empresário está sendo considerado foragido da Justiça.

Eike Batista é acusado de pagar propina para o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB-RJ), que está preso no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, para obter vantagens para seus negócios na capital fluminense.

Os agentes da PF também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Eike Batista, e ainda outros oito mandados de prisão e busca e apreensão, além de mandados de condução coercitiva. Entre os alvos estão a ex-mulher de Sérgio Cabral, Suzana Neves Cabral, e um irmão do ex-governador, Maurício de Oliveira Cabral.

Segundo fontes, Flávio Godinho, ex-braço direito de Eike Batista e atual vice-presidente de futebol do Flamengo, foi preso na Operação Eficiência nesta quinta. Godinho é acusado de ocultação e lavagem de dinheiro.

