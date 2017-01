DE VOLTA AO BRASIL

Eike Batista é levado para o presídio de Ary Franco Eike foi levado para o presídio de Água Santa, zona norte do Rio de Janeiro

O empresário Eike Batista, que era considerado foragido internacional, chegou por volta das 10h desta segunda-feira, 30, ao Rio de Janeiro.

Ele foi levado por um carro da Polícia Federal assim que desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Eike passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e seguiu para o presídio Ary Franco, em Água Santa, zona norte do Rio.

Leia também: Eike Batista é alvo de mandado de prisão preventiva

O local de detenção era negociado entre a defesa de Eike e a policia e foi o que levou o empresário a sair do país. Pela lei, por não ter curso superior completo, Eike deve ser levado para um presídio comum, sem condições especiais. Com capacidade para 958 presos, o Ary Franco abriga, atualmente, mais de 2 mil detentos. Porém, a defesa tentava negociar outro local para a prisão, argumentando “questões de segurança”.

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, pouco antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o Eike afirmou que ia se entregar à Justiça brasileira: “Vou responder à Justiça como é meu dever. Está na hora de eu mostrar o que é e ajudar a passar as coisas a limpo”.

O Ministério Público Federal acusa Eike Batista de corrupção ativa. Os procuradores afirmam que o empresário pagou US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral para obter vantagens para seus negócios na capital fluminense.

Eike afirmou no último domingo, 29, que “nunca passou por sua cabeça” seguir para a Alemanha (o empresário tem cidadania alemã e, portanto, não poderia ser extraditado para o Brasil). Ele teve a prisão preventiva decretada na última quinta-feira, 26, no âmbito da Operação Eficiência, a segunda fase da Operação Calicute, que é um desmembramento da Operação Lava Jato.

Fontes:

Hora 1 - Eike Batista embarca em aeroporto nos EUA de volta ao Brasil