Eletrobras pode privatizar usinas e subsidiárias Governo vai apresentar ao Congresso uma proposta que permite que a estatal venda usinas e privatize subsidiárias inteiras, como Furnas e Eletronorte

O Governo Federal vai apresentar ao Congresso uma proposta para privatizar usinas e subsidiárias da Eletrobras.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal Estado e S. Paulo, a proposta é de autoria do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho (PSB-PE), que conta com o apoio dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. A proposta será submetida à consulta pública na próxima quinta-feira, 6. Dependendo dos resultados, pode dar base a uma medida provisória ou projeto de lei.

O cerne da proposta é a venda de usinas antigas que tiveram as concessões renovadas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. As concessões faziam parte da Medida Provisória 579/2012, uma das principais bandeiras do governo na época para baratear a conta de luz. Embora a medida tenha resultado em uma queda de 20% na conta de luz em 2013, a seca que atingiu o país nos meses seguintes, somada à crise econômica, anularam esses efeitos, fazendo a conta de luz subir 50% em 2015.

Na proposta atual, a Eletrobras poderá escolher quais usinas quer privatizar e poderá optar por vender subsidiárias inteiras, como Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf.

Uma parte da verba obtida com as vendas ficará com o Tesouro Nacional para ajudar no resultado fiscal de 2018; outra parte deve ficar com a Eletrobras, que atravessa dificuldades financeiras. Para aumentar suas receitas, a Eletrobras já manifestou a intenção de vender suas participações nas usinas Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, além de instalações eólicas e linhas de transmissão. Outra parte da verba obtidas com as vendas será redirecionada à conta de luz.

No novo modelo de contrato de concessão, o concessionário poderá escolher para quem vender a energia, a preço de mercado. Atualmente, a Eletrobras é obrigada a vender toda a energia das usinas, a um preço tabelado, às distribuidoras de energia que atendem ao consumidor final.

Segundo o Estado de S. Paulo, ainda não é possível avaliar os impactos que a privatização terá na conta de luz do consumidor. Em um primeiro momento, o consumidor terá uma queda na conta de luz, resultante da redução na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo que banca os subsídios e programas sociais de energia do governo. Porém, segundo o jornal, na prática, pode ser que o consumidor troque uma energia mais barata por outra, mais cara.

