POLÍTICA BRASILEIRA

Em carta, deputados americanos denunciam ‘perseguição’ a Lula Carta de democratas critica o governo do presidente Michel Temer e afirma que Lula tem sido perseguido por Moro e pelos grandes veículos de mídia

Um grupo de 12 deputados americanos do Partido Democrata enviou na última quarta-feira, 18, uma carta ao embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral, expressando “profunda preocupação” com a situação política brasileira. Nela, os americanos criticam o governo do presidente Michel Temer, a Operação Lava Jato e afirmam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo alvo de perseguição política.

A carta, de quatro páginas, aponta que a situação institucional do país piorou desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os deputados americanos também afirmam que o governo Temer tem agido “para proteger políticos corruptos”, e por isso têm “sérias dúvidas” em relação a sua capacidade de tirar o Brasil da crise social, econômica e política.

O texto ainda aponta que Lula vem sofrendo perseguição dos “grandes veículos privados de mídia” e do juiz federal Sergio Moro. Eles afirmam que o ex-presidente tem sido alvo de uma campanha de difamação e de acusações não-comprovadas de corrupção. Além disso, acusam Moro de tomar ações arbitrárias e parciais.

“Estamos especialmente preocupados com a perseguição do ex-presidente Lula da Silva, que viola as normas de tratados internacionais que garantem o direito da defesa para todos os indivídios”, diz o texto da carta, lembrando que ele é o líder político mais popular do Brasil e tirou milhões de pessoas da pobreza.

O grupo ainda critica os diversos cortes orçamentários promovidos por Temer, como os da PEC do teto de gastos públicos, afirmando que essas medidas podem fazer com que os ganhos sociais alcançados nos últimos anos sejam perdidos. Eles também fazem na carta uma defesa ao MST e uma crítica à tentativa da direita de afetar a liberdade das escolas do país.

O documento foi assinado por deputados identificados com a ala mais à esquerda do partido e endossado por alguns sindicatos e think tanks (institutos formados por consultores ou especialistas) americanos – entre eles a central sindical AFL-CIO, que conta com 12 milhões de membros.

O manifesto dos parlamentares americanos ocorre um dia após 22 políticos e intelectuais britânicos assinarem uma carta de apoio ao ex-presidente brasileiro pelos mesmos motivos listados pelos parlamentares americanos.

Em resposta ao texto americano, o embaixador Sergio Amaral enviou uma carta de duas páginas ao grupo de deputados ainda na quarta-feira. Nela, o embaixador defende a legalidade do processo de impeachment e da Operação Lava Jato, além de afirmar que a PEC trará melhorias na economia do país e que o Judiciário dá o amplo direito de defesa a Lula.

Amaral reconhece na carta os avanços do governo Lula na área social, mas afirma que eles “não podem servir de escusa para enfrentar decisões legais legítimas dos tribunais”.

