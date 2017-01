LEVANTAMENTO

Em meio à crise, benefícios do Judiciário têm alta de 30% Benefícios pagos à categoria saltaram de R$ 5,5 bilhões para R$ 7,2 bilhões, entre 2014 e 2015, quando a crise econômica no país teve início

O pagamento de benefícios e verbas indenizatórias a magistrados e servidores do Judiciário aumentou 30% de 2014 a 2015, quando explodiu a crise econômica no país. No período, os valores pagos à categoria saltaram de R$ 5,5 bilhões para R$ 7,2 bilhões.

Os dados são do levantamento “Justiça em Números”, elaborado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Estão incluídos no levantamento, gastos com auxílio-moradia, auxílio-educação, diárias e passagens, entre outros.

Segundo levantamento, parte da alta registrada nos anos analisados é decorrente de uma liminar de 2014, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. A liminar garante auxílio-moradia no valor de R$ 4,3 mil a todos os magistrados do país. Assim como ocorre com as verbas indenizatórias, os tribunais não exigem dos magistrados um comprovante confirmando a necessidade do auxílio-moradia para conceder o benefício.

No ano passado, os vencimentos do Judiciário foram alvos de ataque do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Em novembro, Renan formou uma comissão na Casa para debater o assunto. A medida foi considerada uma retaliação aos magistrados por conta da Operação Lava Jato.

Segundo o levantamento, os tribunais de Justiça campeões na concessão de benefícios são: o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), com 19,9% de sua folha de pessoal comprometida com os benefícios; seguido do TJ-RR (com 17,8%); TJ-RO (17,2%); e o TJ-RJ e o TJ-PE, ambos com 16,6%.

Fontes:

Folha-Em ano de crise, benefícios ao Judiciário têm alta de 30%