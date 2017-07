OPERAÇÃO LAVA JATO

Jacob Barata Filho é preso no Rio de Janeiro Empresário foi detido pela força-tarefa da Operação Lava Jato quando tentava embarcar para Lisboa

Jacob Barata Filho, um dos maiores empresários do ramo de ônibus do Rio de Janeiro, foi preso na noite deste domingo, 2, por agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional do Galeão quando tentava embarcar para Lisboa, Portugal.

Barata Filho foi detido pela força-tarefa da Operação Lava Jato. O mandado de prisão foi expedido com base em investigações do Ministério Público Federal e da PF. O empresário é suspeito de ter pago milhões de reais em propina para políticos do Rio nos últimos anos.

A prisão estava prevista apenas para os próximos dias, mas foi antecipada após a PF ser informada que Jacob Barata embarcaria para Portugal com passagem só de ida.

Barata Filho foi levado para o Instituto Médico Legal e posteriormente para a Superintendência da Polícia Federal, ambos na Zona Portuária do Rio.

A assessoria de imprensa do empresário afirmou que ele “estava realizando viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais”, e que irá se pronunciar sobre a prisão apenas após ter acesso aos autos do processo.

Os negócios da família Barata são gerenciados a partir do Grupo Guanabara, fundado em 1968 por Jacob Barata, o “Rei do Ônibus”, pai do empresário preso neste domingo.

