Enquanto a Páscoa não chega! Temer terá que assumir as rédeas de reformas no Congresso se ainda pensa em reverter o jogo

Pois é… acredite! Já tem loja começando a vender ovos de Páscoa! Mas e daí? Daí nada! É mais para ter uma frase de “impacto” para começar o texto.

Pois então, enquanto a Páscoa não chega, já tem loja vendendo ovos de Páscoa — mas eu já disse isso! Acredito que seja pelo fato da pessoa poder parcelar a compra, e quando chegar lá na frente, no dia da Páscoa mesmo, o ovo já estar em parte quitado. Ou você acha que vai ser preço de coelho para filho? Pode preparar o bolso. Eles podiam até criar um consórcio para a compra do ovo.

Tenho certeza de que se fosse no governo de Dilma ela certamente iria propor a criação do “Meu Ovo Minha Páscoa”, mas não estamos mais no governo Dilma, e sim no governo Temer, que, na verdade, não estou vendo muita diferença.

Temer já perdeu vários ministros e agora com a licença de Eliseu Padilha, da Casa Civil, que foi se tratar de um câncer na próstata, terá que assumir as rédeas de reformas no Congresso se ele ainda pensa em reverter o jogo do nosso país indo cada vez mais para o fundo do poço.

Pois se alguém aqui acredita que o país está já começando a se reerguer, queria que me desenhasse isso, pois se me falar eu não vou entender como. E não, não estou torcendo contra, e não sou pessimista. Me considero apenas um realista. Posso ser e sou míope, mas idiota não sou. Tá, para os defensores de Lula, do PT & Cia eu sou, tenho certeza disso. Mas como diz a filósofa Valesca Popozuda: “Beijinho no ombro” de vocês.

Juro pra vocês que queria ter uma outra visão. Uma visão de que podemos nos recuperar ainda nessa vida. Ou pelo menos enquanto eu estiver vivo. Queria não precisar pensar em fugir do país. Sim, a vontade que dá é de fugir fugido. E sem deixar rastros.

Não que eu esteja devendo a ninguém — aliás, tenho algumas compras parceladas, mas… –, mas no âmbito geral não devo mesmo nada a ninguém. E não faço questão de ser achado. Não que eu vá sair assim sem rumo. Tenho uma lista de países onde gostaria de morar. Só revelo que é fora da América Latina. Não quero nada perto. Vai que a coisa resolve cruzar uma fronteira e me achar! Se bem que não temos muitas boas escolhas aqui nessa América! Argentina? Tá, a carne é boa e eu nem gosto tanto de alfajores. Cuba? Venezuela? México? Não… apesar de gostar da comida.

Sabe, o meu problema não está somente no Rio de Janeiro: custo de vida altíssimo, violência sem tamanho e calor de Senegal. Se fosse só o Rio, poderia ir para Uberlândia, BH, até São Paulo, mas acontece que o meu problema é também de âmbito governamental federal, ou seja, para qualquer cidade que eu vá, o governo federal será o mesmo, e isso já basta para que eu decida que, para mudar, tem que ser uma mudança radical. Não vai importar muito o idioma ou se faz frio. Amo a neve. Mas definitivamente tem que ser fora da América Latina. Até por questões de princípios.

E por falar de princípios…

Juro que não entendi qual foi a da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal de dar ao Sarney o tal do foro privilegiado. Por que será que ele merece? Aliás, nenhum deles deveria ser merecedor de privilégio nenhum.

Deveria sim ir a júri popular. Todos eles. Uma vez que o que eles fazem atingem diretamente a nós mesmos.

Aí sim eu queria ver, o povo sabendo que são frutas podres, eu temo esse júri popular.

A única coisa que gostaria é de ver, uma vez condenado, a “coisa” nunca mais poder ingressar na vida política. Ela que arrume outra atividade. Vai dar palestra, consultoria, vai dirigir um táxi ou um Uber. Até porque muitos desses podres políticos já “ganham” milhões em palestras… Pelo menos é o que eles dizem onde conseguem essa dinheirama (desviada e roubada). O Lula que o diga. Aliás, ele não diz nada. Esqueci que ele é um santo homem, a alma mais honesta do mundo, ou foi do Brasil que ele mesmo afirmou ser. Mas fico me perguntando, será que o tempo dirá o contrário, ou vamos ter que engoli-lo novamente como presidente em 2018?

Isso eu não engulo. Se acontecer — e não me venha dizer que é impossível de acontecer –, sinceramente rasgo meu passaporte brasileiro depois que chegar ao meu novo destino. Sou bobo de rasgar antes não. Mas vontade não falta.

