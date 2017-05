PALÁCIO DO PLANALTO

Entenda a polêmica em torno da ‘babá de Michelzinho’ Jornal diz que governo emprega babá em cargo de confiança no Planalto

Em nota publicada neste domingo, 14, o repórter Guilherme Amado, da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, revelou que o Palácio do Planalto emprega uma babá de Michelzinho, filho do presidente Michel Temer, como assessora do Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (Gaia), órgão responsável por assessorar o presidente da República.

De acordo com o repórter, Leandra Brito, a suposta babá, afirma, no entanto, que não é babá do menino, que tem oito anos. “O Michel não tem babá. Ele é uma criança como outra qualquer. Minha função é assessorar dona Marcela e o presidente em toda e qualquer situação”, explica Leandra, sem dar nenhum exemplo do tipo de assessoramento.

A nota publicada na coluna de Lauro Jardim ressalta que Leandra dá expediente no Palácio do Jaburu ou em viagens da família Temer. Ela ganha R$ 5.194 mensais, além de diárias referentes a viagens.

O Palácio do Planalto afirmou, por sua vez, que Leandra Brito está sendo transferida do Gaia para a equipe que serve à família do presidente. Tal fato ainda não teria ocorrido por questões burocráticas. Já o presidente Michel Temer disse que Leandra é alguém por quem Michelzinho “se afeiçoou” e que ele “não precisa de babá”.

A assessoria do Planalto também ressaltou que Michelzinho não tem babá e que as informações publicadas neste domingo na imprensa estão incorretas.

A notícia gerou polêmica nas redes sociais. Alguns usuários afirmam que a notícia é falsa e que se trata apenas de uma questão administrativa. Outros, por sua vez, criticam o atual governo.

O Palácio do Planalto deve divulgar mais informações sobre o caso nesta segunda-feira, 15.

