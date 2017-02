MOTIM

ES anuncia demissão de 161 policiais que aderiram à paralisação Mulheres de PMs pediram nova negociação com o governo; propostas foram recusadas

A Polícia Militar do Espírito Santo vai publicar nesta terça-feira, 14, em Diário Oficial do Estado, os primeiros Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e o processo de demissão de 161 policiais que aderiram à paralisação iniciada no dia 3 de fevereiro no estado.

As publicações dos IPMs são referentes a 703 policiais militares investigados, que, se forem condenados, podem pegar de 8 a 20 anos de detenção. Os inquéritos serão conduzidos pela Corregedoria da PM. Posteriormente, serão encaminhados para o Juízo de Direito da Vara da Auditoria Militar. O processo então será enviado para análise da Promotoria de Justiça junto à Vara da Auditoria Militar.

O Ministério Público Estadual informou que um promotor deve analisar cada inquérito e decidir se os militares serão denunciados ou se os casos serão arquivados.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, 703 policiais foram indiciados pelo crime de revolta. Caso sejam condenados, os PMs serão expulsos da instituição, segundo o comandante-geral da PM, Nylton Rodrigues.

Nesta segunda-feira, 13, as mulheres de PMs do Espírito Santo pediram uma nova negociação com o governo. As novas propostas não foram aceitas pelo governo, que pediu que todos os militares voltem a trabalhar.

