COLUNA ESPLANADA

Escolaridade & renda na roleta Resistência aos jogos de azar está entre os que estão fora do mercado de trabalho e os que têm escolaridade mais baixa

O apoio à legalização dos jogos no Brasil – a volta dos bingos e cassinos – acompanha par e passo o nível econômico e de escolaridade dos brasileiros, revela a sondagem nacional da Paraná Pesquisas para a Coluna. A resistência está entre os que estão fora do mercado de trabalho e com escolaridade mais baixa. Sobre a volta dos bingos, a maior taxa de reprovação é dos que têm ensino fundamental (49,5% são contra e 39,7% a favor). Os números são de 39,9% e 48,5% (ensino médio) e 40,5% e 49,2% (superior), respectivamente. Aprovam os bingos 47,6% dos que têm ocupação, e 41,5% são contra; Entre os não-ocupados, o cenário se inverte: 48% (contra) e 40,7% (aprovam). Foram ouvidos 2.802 brasileiros entre 15 e 17 de agosto.

Resistência

Os índices são mais discrepantes quando a pergunta é sobre a volta dos cassinos. Entre os que têm ensino fundamental: 39,1% a favor e 53,5% contra.

Subindo

Já entre os mais escolarizados: 47,7% dos que têm ensino médio são a favor e 42,1% contra; números saltam para 51,2% de aprovação no nível superior (40,3% são contra).

Do mercado

No tema Cassinos, 50,2% dos não-ativos no mercado resistem, e 42,4% são a favor; e entre a população ativa ouvida, 46,7% aprovam os bingos e 43,9% reprovam.

Faixa etária

Grande parte dos entrevistados tem entre 25 e 59 anos, tem ensino médio – 2.214 pessoas (79%) – e com ensino superior foram ouvidos 588 (21%).

Tesourada histórica

A presidente do Iphan, Kátia Bogea, foi ao gabinete do senador Aécio Neves e detalhou a tesourada no orçamento do instituto. De um montante inicial de R$ 250 milhões, está prevista a liberação de apenas R$ 56,7 milhões.

Reduto

Aécio tem evitado críticas a Temer, mas tem cobrado discretamente o PAC das cidades históricas, ideia do governo Dilma, porque ele tem compromisso com redutos eleitorais.

Quem tem juízo?

A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia, avisa que será “rígida” no prazo de dez dias determinado aos tribunais de todo o país para que abram a caixa preta de salários de juízes.

Tchau, amigo

Mal entrou nas fileiras do Avante (o ex-PTdoB) , o ex-petista Cândido Vaccarezza (SP) será expulso da nova legenda, garante o deputado federal Luís Tibé (MG), presidente do partido. Vacca foi preso temporariamente pela Operação Lava Jato.

Mercado online

O brasileiro está a cada dia mais conectado em pesquisa & compra online. Os quatro aplicativos da B2W (Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato) foram baixados 2,2 milhões de vezes no 1º semestre, totalizando mais de 11 milhões de downloads

Medicina em alta

A Estácio vai abrir quatro novos cursos de Medicina até o início de 2018, com investimento de R$ 33 milhões, através do edital do programa Mais Médicos: serão em Angra dos Reis (RJ), Juazeiro (BA), Alagoinhas (BA) e Jaraguá do Sul (SC).

Justiça em alta

Veja como o País realmente não escapa da polêmica sobre ‘judicialização da política’. O ministro João Otávio de Noronha, do STJ, vai participar do Congresso Nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros em João Pessoa. Fará palestra no painel ‘O ativismo Judicial e o Poder Legislativo’.

Dormiu no ponto

A Inteligência das polícias da Espanha não acordou. Após atentados em Nice, Londres e Berlim envolvendo vans, várias cidades turísticas implantaram obstáculos no chão de calçadas e ruas famosas, até fechando o trânsito. O que não aconteceu em Barcelona.

Ponto Final

“O Distritão consegue piorar nosso já injusto sistema eleitoral”

Do deputado Chico Alencar (Psol-RJ)