A escolha de Temer! Alexandre de Moraes, se aprovado, não será o relator da Lava-Jato, função essa dada ao ministro Luiz Edson Fachin por sorteio. Porém, será o revisor

Só mesmo o tempo dirá se por trás da escolha de Temer do nome de Alexandre de Moraes para ser o novo ministro do STF há algum interesse pessoal-partidário. Afinal ele era filiado ao PSDB e é ligado ao presidente Temer e, por conseguinte ao PMDB.

Acho difícil se separar isso. Especulações vão rolar até que se prove o contrário. E sinceramente espero que se prove.

Alexandre já se desfiliou do PSDB, mas a ligação com Temer é difícil de apagar.

É claro que Alexandre já começou sua “campanha” no Senado, pois é lá que ele será sabatinado. E se o Senado que está com o PMDB entender que Alexandre pode “ajudar”, porque não aprova-lo?

Sempre achei o fato de o presidente indicar alguém para ocupar uma cadeira no STF algo complicado. Às vezes é difícil entender a cabeça de um juiz. Vide o que aconteceu no Mensalão quando alguns ministros não viram caracterizada a formação de quadrilha por alguns nomes bem conhecidos de nós.

O mais justo seria Temer indicar algum nome mais técnico do que amigo, até para que no futuro não se possa levantar suspeitas de nada.

Tudo bem que tivemos exemplos de ministros que se depararam em julgamentos onde existia certo envolvimento pessoal entre ele é o réu. E o ministro, Marco Aurélio, é um exemplo disso, pois ele é primo do ex-presidente Fernando Collor que foi quem o nomeou, mas que não participou de julgamentos de processos contra o parente ilustre. Diferentemente do ministro Dias Toffoli que deveria ter tirado o corpo fora no caso do julgamento do Mensalão pelo seu envolvimento com o PT & Cia.

Enfim, a nossa sorte e a dos envolvidos está lançada. Acredito que por muitos interesses o nome de Alexandre de Moraes seja aprovado, mas sinceramente espero que Alexandre se aprovado saiba discernir entre o certo e errado, entre o justo e seja firme o suficiente quando achar que seu julgamento pode ser afetado por fatores externos que não seja a pura interpretação da lei e do fato.

É nisso que se pauta a nossa esperança de termos um país decente no futuro. Não sei se tão próximo assim, mas em algum lugar lá na frente. Mas que venha algum dia.

Boa sorte para nós. E espero que azar para os que esperam se safar dos tentáculos da Lava-Jato.

Pois mais do que nunca estamos precisando lavar a nossa alma vendo todos esses miseráveis presos e pagando pelos seus pecados, ou deslizes, ou como a ex-presidente Dilma gostava de chamar, malfeitos.

Alguns já estão presos, mas ainda não estamos com aquele sentimento de vitória, de alma lavada. Acho que só vamos sossegar nossa alma quando Renan Calheiros, Romero Jucá, Temer, Lula e todos os meliantes que habitam ou habitaram a Câmara, o Senado, os ministérios, o Planalto estejam encarcerados. Queremos e precisamos ver eles engolindo toda a arrogância, a prepotência, o ar de intocáveis, o poder, a influência que uma dia eles tiveram.

Já está na hora da justiça mostrar seu valor. Já está na hora de ficar claro que se algum político for pego será preso.

E acho que todos eles deveriam ficar não inelegíveis por um determinado período. Em casos de corrupção o político deveria ser defenestrado de Brasília, da política. Deveriam perder o direito de politicar novamente. Pois com certeza, se voltarem vão continuar a fazer o que sempre fizeram. Só que agora talvez em uma menor escala, ou de forma mais ainda cuidadosa.

Eu sinceramente não acredito que político corrupto tenha recuperação. Eu queria pelo menos que eles que estão presos e os que venham a ser presos servissem para parar novos políticos de fazerem suas falcatruas, seus esquemas, seus pés de meia.

Eu sinceramente não acredito em fadas, bruxas, Papai Noel, mas ainda quero acreditar que apesar de estarmos no Brasil, há uma justiça aqui nesse Brasil. E nada de apelar para a justiça divina. Essa vem depois. Mas queria ver a justiça dos homens mostrar seu real valor.

