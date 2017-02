DECISÃO DO STF

Estado deve indenizar presos por más condições STF afirma que é necessário manter 'padrões mínimos de humanidade' nas cadeias

Os presos que estão em cadeias superlotadas ou com más condições de saúde e higiene podem ser indenizados por danos morais pelo Estado. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em um sessão nesta quinta-feira, 16.

Ao julgar um recurso da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do estado em relação a um preso, o STF entendeu que é necessário manter “padrões mínimos de humanidade”. Já o TJ-MS havia decidido que não era possível obrigar o governo estadual a indenizar o preso em questão por danos morais por causa das más condições da cadeia.

Apesar de se tratar de um caso específico, o julgamento desta quinta tem a chamada “repercussão geral”, o que significa que deve obrigatoriamente ser seguida por outros tribunais em assuntos similares.

O Supremo concluiu que, “considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37,§ 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”.

Em relação ao caso específico do preso do Mato Grosso do Sul, o STF determinou que o detento receba a indenização de R$ 2 mil que havia sido fixada pelo TJ-MS, mas posteriormente derrubada em um recurso do governo ao tribunal.

