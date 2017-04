CAOS

Estado do Rio viverá crise econômica por até dez anos Previsão do rombo orçamentário do estado para 2017 é de R$ 22 bilhões

A situação no Rio de Janeiro é “falimentar”, afirmou o secretário estadual da Fazenda, Gustavo Barbosa. O estado do Rio está mergulhado em um caos econômico, político e social. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

A previsão do rombo orçamentário do estado para 2017 é de R$ 22 bilhões. Isso se deve, segundo autoridades, a uma combinação entre recessão econômica, “apagão” da indústria de óleo e gás em função dos escândalos na Petrobras, queda da arrecadação e déficit previdenciário.

A expectativa da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio, é de que, nas bases atuais, a arrecadação deve superar os gastos no Rio apenas em 2029. Ainda de acordo com a Firjan, somente em 2038 o estado conseguirá pagar, integralmente, os juros e a amortização da dívida com a União.

O procurador Sérgio Pinel, da força-tarefa da Lava Jato no estado do Rio, ressaltou que a corrupção espalhada por toda a administração agravou o quadro no estado: “Quando você tem o estado governado por pessoas que se pautavam por interesses particulares, isso acaba ensejando opções políticas que não são as melhores para a sociedade”.

A situação financeira do estado é grave: os salários dos servidores estão atrasados, falta dinheiro também para distribuir remédios na rede pública e até para abastecer viaturas da polícia. Não há previsão de novos investimentos. Programas como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) podem entrar em colapso.

Fontes:

Uol - Em frangalho político, Rio viverá crise por até 10 anos