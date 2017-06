MIGRAÇÃO

A estranha migração angolana e a suspeita de que existe um país mais corrupto que o Brasil A embaixada do Brasil em Luanda passou a adotar medidas adicionais para aprofundar a análise dos pedidos de vistos

O Itamaraty decidiu intensificar a análise de vistos de turistas na embaixada brasileira em Luanda, capital de Angola, na África ocidental. Um pesado fluxo migratório já se percebe faz tempo no Rio de Janeiro e também em São Paulo – onde cerca de 600 mulheres – com filhos – e até 27 grávidas vieram para a capital paulista somente no primeiro trimestre do ano.

O boom migratório alcançou o pico em fevereiro, tendo o carnaval como pretexto do motivo da viagem. Assim que chega ao Brasil, boa parte destas mulheres pede refúgio alegando perseguição étnica, política, religiosa, social ou violação de direitos humanos em seu país.

A maioria delas tem entrado pelos aeroportos do Galeão e de Guarulhos. Desde 1º de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores já rejeitou 242 vistos que foram colocados numa lista virtual – o que impedirá futuras incursões ao país via consulados ou embaixadas.

A denegação – é assim que se chama – acontece quando os agentes consulares percebem que os angolanos solicitam vistos de turistas mas com o objetivo claro de permanecer no Brasil. Segundo o departamento, com a observação do fluxo migratório nos últimos três anos, a embaixada do Brasil em Luanda passou a adotar medidas adicionais para aprofundar a análise dos pedidos de vistos.

Segundo a Arquidiocese do Rio e a instituição Cáritas, os angolanos já representam 56,2% do total de refugiados reconhecidos no Rio de Janeiro e ocupam o primeiro lugar entre as mais de 60 nacionalidades a pedir refúgio em território fluminense. No Rio, em 2015, o número de angolanos em situação de fuga chegou a 2.311 refugiados de Angola – 82% a mais que em 2014 – seguidos da República Democrática do Congo (808) – 40% a mais que no ano anterior – e da Colômbia (320).

Não é de hoje que existe o fluxo entre os dois países. E nem sempre no mesmo sentido. Com as investigações da Operação Lava-Jato ficou claro o interesse do projeto econômico de empreiteiras brasileiras – entre elas a Odebrecht – na participação em obras no país africano. Angola tem acelerado seu crescimento nas últimas décadas – mesmo vivendo sob a ditadura corrupta de José Eduardo dos Santos que ocupa o cargo desde setembro de 1979.

Um dos homens mais poderosos daquele país – dizem que até mesmo mais que o ditador – é o brasileiro de descendência japonesa e naturalizado angolano Valdomiro Minoru Dondo. O apresentador Luciano Huck – que tem negócios e interesses no país africano – costuma mandar abraços ao nissei durante o programa “Caldeirão do Huck”.

O manda-chuva angolano tem centenas de propriedades e negócios em Luanda, e luxuosos apartamentos em Miami, São Paulo e Rio de Janeiro – onde é patrono da escola de Samba Unidos da Tijuca. Ele lidera um conglomerado de empresas em negócios que envolvem shopping centers, o ramo de transporte, equipamentos, comércio exterior – empresas estas favorecidas há anos por financiamento do BNDES. Reza a lenda que Minoru guarda o dinheiro que ganha em paraísos fiscais como a Ilha da Madeira e Ilhas Cayman, entre outros.

Não se realiza um só negócio em Angola sem a intermediação e a benção de Minoru. A corrupção grassa no país. Essa percepção já surge no saguão do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro – dominado por funcionários públicos corruptos e focados em tomar dinheiro dos passageiros incautos, ameaçando-os até mesmo com prisão para atingir seus objetivos.

A filha do presidente Santos, Isabel, é considerada a mulher mais rica do continente africano. Já a filha de Minoru, Daniela Dondo, não avançou muito nos negócios e conseguiu, no máximo, namorar com o jogador Ronaldinho Gaúcho na década passada.

Como se vê, as desigualdades em Angola dividem o país entre os que têm muito – e controlam o poder – e os muito pobres, que não têm outra opção senão procurar uma vida melhor do outro lado do Atlântico.