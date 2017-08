VIOLÊNCIA EM CHARLOTTESVILLE

EUA: a questão racial e os bois indômitos da luta de classes É amargo que venha logo de Trump e de um líder da Klan o lembrete aos progressistas 'pós-modernos' de que a luta contra o racismo é a luta de uma classe social

Na última terça-feira, 15 de agosto, portanto três dias depois das cenas de violência descarrilada na cidade de Charlottesville, no estado americano na Virgínia, o jornal New York Times, ícone da excelência em jornalismo, publicou um “glossário da linguagem extremista”, colocando nesse mesmo balaio, o do extremismo, tanto grupos radicais fascistas, este pleonasmo, quanto grupos que radicalizam nas ruas dos EUA precisamente para não deixar o fascismo passar. Foi assim que o mais bem reputado jornal do planeta, símbolo do pensamento crítico, deu sua valorosa contribuição para deixar passar, impune, a já célebre atribuição de culpa a “ambos os lados” pelos confrontos do último sábado na Virgínia, feita por ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos da América.

Disse Trump: “Observei atentamente, muito mais atentamente do que a maioria das pessoas. Havia um grupo de um lado que era agressivo e outro grupo do outro lado que também era muito violento. Ninguém quer dizer. O que dizer da ‘esquerda alternativa’ que atacou a ‘direita alternativa’, como vocês dizem? Eles não têm nenhuma parcela de culpa? Têm um problema? Eu acho que sim”.

O “glossário” do Times dá conta da complexidade de questões que tocam a questão racial nos EUA, e que são tocadas por ela, tanto quanto dá conta da complexidade da questão criminal no Rio de Janeiro o verbete de dicionário ao qual recorreu o diretor de redação de um jornal carioca não tão bem reputado assim para justificar a mudança de nome da editoria “Polícia” para “Guerra do Rio”.

Mas, curiosamente, e de forma amarga, é na trilha das menções de Donald Trump à “esquerda” e à “direita” — não propriamente a esquerda e a direita “alternativas”, mas a esquerda e a direita, digamos, “raízes” — que a complexa questão racial nos EUA pode ser colocada sobre mais firmes pés.

‘Raça e classe’

Instigado a comentar a morte de Heather Heyer, no sábado, em Charlottesville, o líder da Ku Klux Klan no estado da Carolina do Norte, Justin Moore, fez lembrar aos mais modernos, e sobretudo aos pós-modernos, um outro sulco profundo e antigo, além do racial, que marca a sociedade americana: “Eles eram apenas um bando de comunistas protestando contra o direito de expressão de alguém. Então, não me incomodo de forma alguma que eles tenham se machucado e acredito que vamos ver mais coisas como essa acontecendo nos próximos eventos”.

É uma das características da lógica cultural do pós-modernismo, senão a sua marca registrada, colocar os carros das pautas identitárias à frente dos bois indômitos da luta de classes.

Em 1966 os jovens Huey P. Newton e Bobby G. Seale saíram do escritório de um projeto anti-pobreza em Oakland com um programa para fundar o Partido dos Panteras Negras, e esse programa só teve impacto profundo nos EUA de 50 anos atrás e sua influência só correu o mundo como correu porque a via de penetração dos panteras na massa da juventude negra foi, ao lado da luta contra o racismo, a organização da resistência de classe contra a opressão do Estado às massas marginalizadas. O órgão dirigente do partido era chamado de “Comitê Central”, para arrepio não apenas dos brancos supremacistas, mas também dos mais ferrenhos anticomunistas.

A pantera negra Angela Davis esteve recentemente no Brasil para lançar seu livro sobre as históricas imbricações, desde a luta antiescravagista, de fronts que a fragmentação pós-moderna pretende isolar — livro este sugestivamente intitulado “Mulher, Raça e Classe”.

Como pano de fundo para a rica prolixidade de “supremacistas”, “direita alternativa”, “esquerda alternativa”, “antifas” (contração de “anti-fascistas”) e tudo mais que entrou no “glossário da linguagem extremista” do New York Times está um Sistema Penal cuja seletividade, que é antes de classe do que racial, resultou não obstante em um cenário em que um a cada 21 negros reside atrás das grades, no país que tem mais negros na prisão, hoje, do que escravizados no século XIX, por mais que os americanos tenham eleito e reeleito no passado recente um homem negro, mas não pobre, para presidente do país.