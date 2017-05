NESTA DATA

EUA reconhecem a independência do Brasil Em 26 de maio de 1824, os Estados Unidos tornaram-se os primeiros a reconhecer o Brasil como país independente

Após a proclamação oficial de independência, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I teve que assegurar a autonomia política da nação brasileira. Primeiro, o imperador enfrentou levantes militares em algumas províncias que se mantinham fiéis a Portugal. Para garantir o controle de todo o território, Dom Pedro I chegou a contratar mercenários ingleses para acabar com esses levantes.

Mas para que o Brasil pudesse estabelecer um Estado autônomo e soberano, era necessário o reconhecimento da sua independência por outras nações. No dia 26 de maio de 1824, dois anos depois do grito do Ipiranga, os Estados Unidos tornaram-se os primeiros a reconhecer o Brasil como país independente.

Os norte-americanos buscavam aproximação com as outras nações americanas e eram publicamente favoráveis à independência de todas as colônias da América. Essa posição política dos Estados Unidos era resultado da Doutrina Monroe, elaborada em 1823 pelo então presidente americano James Monroe, que previa “A América para os americanos”.

O reconhecimento da independência do Brasil por Portugal só aconteceu no ano seguinte. Após o reconhecimento português, várias outras nações da Europa e da América também fizeram o mesmo gesto político.

Fontes:

Mundo Educação-O reconhecimento da Independência do Brasil