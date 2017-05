COLUNA ESPLANADA

Ex de Valdemar entregará políticos Maria Christina Mendes Caldeira fechou colaboração com a Justiça americana e o FBI

A socialite Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, o ‘dono’ do PR, decidiu processar o Governo federal em ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Washington. Ela acusa a União de não dar suporte ou proteção após apresentar várias denúncias contra o ex-deputado nas esferas judiciais. Christina mudou-se para os EUA e mora em lugar não divulgado, fechou colaboração com a Justiça americana e o FBI. Ela entregou dossiê em que acusa Valdemar e empresário paulista de controlarem offshore com recursos suspeitos, como revelou ontem a Coluna. E adianta: há mais políticos do círculo de Valdemar que serão citados. Os advogados de Valdemar preferiram não comentar.

Cerco total

A empresária também solicita que o presidente Michel Temer anule o indulto dado por Dilma Rousseff e avalizado pelo STF ao ex-marido no caso do Mensalão do PT.

Fui

A Coluna revelou dia 25 de julho de 2016 que Christina fecharia acordo com o FBI. Desde então ela tentou proteção do Governo brasileiro, em vão.

Staff

Christina diz ter apoio do staff do senador republicano Marco Rubio, entre outros importantes contatos; ele foi pré-candidato a presidente dos EUA.

A cotada

A delegada cotada para a direção geral da Polícia Federal é Silvana Borges. Atualmente é colaboradora do Ministério da Justiça, a convite do ministro Osmar Serraglio e do presidente Temer. Tem baixa rejeição nas classes. O Palácio articula seu nome para substituir o diretor Leandro Daiello.

Os planos B

Os outros cotados anteriormente para o cargo eram Delegado Reinaldo, ex-secretário de Segurança do Paraná; Fernando Segóvia, ex-superintendente no Maranhão; e Sandro Avelar, que foi secretário de Segurança do Distrito Federal.

Deepweb

Veja como a inteligência da PF tem atuado com tecnologia nas operações. Pela primeira vez os agentes conseguiram se infiltrar em grupos de WhatsApp de pedófilos através da deepweb — uma internet do mal que só hackers e gente do mal têm acesso.

Canalhas

Na operação de semana passada, a PF prendeu os homens responsáveis por aliciar na internet meninas (de várias idades) e que as negociavam a bom lucro na depweeb.

Jogo jogado

Os ministros-deputados liberados pelo presidente Michel Temer para angariar votos para a reforma da Previdência têm visitado os ‘indecisos’ prometendo atender suas demandas por liberação de emendas. Mas têm ouvido os mais variados pedidos…

Voz ecoante

Alinhado ao Governo Temer, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) acelerou a elaboração de sondagens que apontam “a retomada do crescimento econômico do País”. Aliás, era o mesmo com a gestão do PT.

A conferir

Em recente estudo, a “Carta de Conjuntura”, o IPEA aponta que os dados sinalizam que “a reação deve ocorrer, em primeiro momento, por meio da recuperação dos rendimentos reais e, posteriormente, pela melhora no desempenho da ocupação”.

Foro 1

Durante almoço no Instituto Nacional dos Advogados de São Paulo na sexta-feira, o ministro do STJ Sebastião Reis Júnior recomendou “cuidado” ao analisar o projeto que prevê o fim do foro privilegiado aprovado em primeiro turno no Senado.

Foro 2

Ao citar as investigações da Lava Jato, o ministro ponderou que atualmente as varas em que esses processos correm no Rio de Janeiro e em São Paulo estão cuidando exclusivamente deles. “Se baixar tudo para as varas de origem, não sei se elas vão ter estrutura necessária”, observou o ministro.

Ponto Final

A Abraji realiza amanhã em SP, em parceria com os consulados canadense e norte-americano, e ESPM, o seminário “O Futuro do Jornalismo”, para comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e o quinto aniversário da Lei de Acesso à Informação.