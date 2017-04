LAVA JATO

Ex-governador do Rio Sérgio Cabral negocia delação premiada Preso desde novembro de 2016, ex-governador teria se comprometido a falar sobre crimes na Alerj, no Poder Judiciário e no MP

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) está negociando uma delação premiada com o Ministério Público Federal em que falaria sobre pelo menos 97 casos de corrupção e outros crimes no governo local, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e até mesmo no Superior Tribunal Justiça (STJ). Ele está preso desde novembro de 2016, acusado de chefiar uma organização criminosa que teria desviado mais de R$ 300 milhões dos cofres públicos no período em que governou o Rio.

Ainda não está claro se a concessão de prisão domiciliar dado à mulher do ex-governador está vinculada ao acordo com a Justiça. Adriana Anselmo foi autorizada a cumprir pena em casa para cuidar dos filhos.

Apontado como um dos principais cúmplices de Cabral nos desvios de dinheiro público, o ex-secretário de Obras Hudson Braga também estaria negociando acordo com procuradores da Operação Calicute, que prendeu Cabral, em busca de redução de pena. Um de seus alvos seria o atual governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), principal aliado político de Cabral.

A Operação Calicute é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi preso sob acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre outros crimes. Delatores da Lava-Jato ainda o acusam de cobrar e receber propina de forma sistemática de empresas com contratos e obras com o governo do Rio, como a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a Delta Engenharia. Ele teria exigido percentuais das empresas em troca de obras que vão da linha 4 do metrô à reforma do Maracanã.

