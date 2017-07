PAPEL DE POLÍCIA

Exército do Brasil está virando uma força policial Militares são destacados para desempenhar funções de polícia, em vez proteger as fronteiras e os recursos naturais do país

Poucas cidades ilustram tão bem o papel do Exército do Brasil quanto Tabatinga, no Amazonas. Com 62 mil habitantes ela está localizada na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Pouca coisa acontece na cidade desde 1700, quando portugueses construíram um forte na cidade, hoje em ruínas.

Mas o comandante local, o coronel Júlio Nagy, é treinado para lidar com ameaças não convencionais. Em fevereiro e março, seu pelotão interceptou 3,7 toneladas de cannabis, destruiu uma pista de pouso usada por mineradores de ouro clandestinos e resgatou animais silvestres das mãos de traficantes.

Segundo o Ministério da Defesa, “no presente momento, o Brasil não tem inimigos”. A afirmação é correta, já que a última vez que o país foi atacado foi em 1711, quando o corsário francês René Duguay-Trouin atracou no Rio de Janeiro e sitiou a cidade. Sem vizinhos belicosos, insurgência armada ou apetite em projetar poder no exterior, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, reconhece que as Forças Armadas do Brasil “não detêm os atributos militares tradicionais”.

O Exército do Brasil teve um momento de expansão durante a Guerra Fria. Em 1964, seus generais orquestraram um golpe militar, e logo em seu primeiro ano no poder os gastos com defesa saltaram 75%. Desde 1989, após o retorno da democracia, os gastos encolheram de 2,5% para 1,3% do PIB.

Em contraponto, as missões militares para desempenhar papel de polícia se expandiram. Ao longo do ano passado, soldados passaram um total de quase 100 dias patrulhando cidades. Para ter uma ideia, o número de dias em que atuaram como polícia em 2016 é quase o dobro da soma dos nove anos anteriores.

Os soldados vêm tentando se adaptar a essa realidade. Em um centro de treinamento em Campinas, São Paulo, eles são sujeitos a gás de pimenta e bombas de efeito moral, para sentir o efeito dessas armas antes de usá-las contra civis. Muitos civis apoiam o uso dos militares para patrulhamento. Em 2015, por exemplo, residentes do Complexo da Maré, um conglomerado de favelas no Rio de Janeiro, lamentaram o fim dos 15 meses de ocupação por militares da Força de Pacificação. Pouco tempo depois, os policiais estavam de volta ao patrulhamento, com sua conhecida política de confronto desmedido. As gangues de traficantes também.

No entanto, distorcer os limites entre defesa nacional e manutenção da ordem é algo perigoso. Sobretudo porque depender excessivamente do exército é prejudicial à democracia. Tropas são treinadas para situações de emergência, não para manter a ordem do dia a dia. E transformar um agente de último recurso em uma presença rotineira pode minar a confiança nas autoridades civis.

Além disso, o próprio exército almeja um papel diferente. No momento, o principal desejo dos militares é proteger as vastas riquezas naturais do país. Primeiro, será necessário expandir a capacidade de policiamento das tropas. Para proteger a Amazônia ou a Amazônia Azul, como é chamado o território marítimo brasileiro, o país precisará de uma força flexível e de rápida reação. Antes da crise, o Brasil caminhava nesta direção. Em 2015, o país chegou a comprar da Suécia 36 caças Gripen, por US$ 4,7 bilhões.

Mas nos dias de austeridade atuais até mesmo as operações de rotina foram reduzidas. Em Roraima, por exemplo, uma guarnição da fronteira só é autorizada a receber suprimentos da Força Aérea uma vez por mês. Diante disso, o comandante local, o general Gustavo Ratra, precisa recorrer ao frete de um avião particular, que custa cerca de R$ 2 mil por hora. Em contraponto, em janeiro, suas tropas foram convocadas para reprimir rebeliões em penitenciárias do estado, cujo orçamento precário foi extrapolado. O general Ratra enviou seus homens, que, em breve, podem ser convocados novamente.

