Fachin autoriza abertura de inquérito contra Temer Agora, Michel Temer passa a ser formalmente um investigado na Operação Lava Jato

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin, autorizou na tarde desta quinta-feira, 18, a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. A decisão foi tomada após a Procuradoria-Geral da República fazer um pedido de investigação contra Temer. A informação é da TV Globo.

Agora, Michel Temer passa a ser formalmente um investigado na Operação Lava Jato. Segundo a Constituição, um presidente da República só pode ser investigado por atos cometidos durante o exercício de seu mandato. Além disso, a investigação precisa de aval do STF. Como a gravação delatada teria acontecido em março deste ano, quando Temer já ocupava a presidência, o presidente pode ser investigado.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista disseram ter gravado Temer dando aval à compra do silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Na gravação, Joesley diz a Temer que estava dando uma mesada para Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, ambos presos no ano passado, para que eles ficassem calados na prisão. Temer teria respondido: “Tem que manter isso, viu?”. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência, por sua vez, disse que o “o presidente jamais solicitou pagamentos”.

