LAVA JATO

Fachin autoriza inquérito contra Renan, Jucá e Sarney Após a investigação ser concluída, PGR deverá decidir se denuncia os suspeitos ou se pede arquivamento do caso

O relator da Operação Lava-Jato no STF, ministro Edson Fachin, autorizou nesta quinta-feira, 9, abertura de inquérito para investigar os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-RR), o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP), e ainda o ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado.

Fachin, que substituiu o ministro Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato, atende a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Renan, Jucá, Sarney e Machado são suspeitos de cometerem crime de embaraço às investigações da operação, mas todos negam a acusação. O pedido de Janot tem como base a delação premiada do ex-diretor da Transpetro.

Sérgio Machado gravou conversas com diversos políticos. Em uma das gravações, Romero Jucá sugere “pacto” para barrar a Operação Lava Jato.

De acordo com Janot, “há elementos concretos de atuação concertada entre parlamentares, com uso institucional desviado, em descompasso com o interesse público e social, nitidamente para favorecimento dos mais diversos integrantes da organização criminosa”.

Após a investigação ser concluída, o que não tem prazo para acontecer, Janot deverá decidir se denuncia os suspeitos ou se pede arquivamento do caso.

Renan Calheiros responde atualmente a uma ação penal e a 12 inquéritos no STF, sendo nove da Lava Jato. Jucá é investigado em oito inquéritos no STF, sendo três da Lava Jato. Já Sérgio Machado é investigado em dois inquéritos da Lava Jato, e Sarney responde a um inquérito (o que foi aberto nesta quinta).

Fontes:

G1 - Fachin autoriza inquérito para investigar Renan, Jucá e Sarney na Lava Jato